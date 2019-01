Grecia: Zeci de mii de manifestanţi la Atena împotriva acordului privind denumirea Macedoniei Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Atenei pentru a protesta impotriva acordului privind noul nume al Macedoniei, pe care parlamentul elen ar urma sa il ratifice in curand, relateaza AFP.



Au avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti nationalisti cu cagule, care au aruncat cu obiecte si au incercat sa forteze gardul Parlamentului, in apropierea unui Monument al Soldatului Necunoscut. Fortele de ordine au ripostat folosit gaze lacrimogene, potrivit AFP.



In principal la apelul "comitetului de lupta pentru elenisumul Macedoniei",…

