Grecia vrea sa plateasca aproximativ 3,7 miliarde de euro din creditul primit de la FMI. ESM va trebui sa achite aceeasi suma conform conditiilor incluse in pachetul de asistenta financiara, dar are posibilitatea sa renunte la acest drept.



Pana in 2024, Grecia trebuie sa achite in total FMI 9,3 miliarde de euro, informeaza Agerpres.



Si ministrul elen de Finante, Euclid Tsakalotos, a confirmat recent informatiile conform carora Guvernul de la Atena intentioneaza sa restituie inainte de scadenta o parte din imprumutul de la FMI.



Este vorba despre un credit in valoare…