Grecia vinde portul Salonic unui consortiu franco-germano-elen

- South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii sapte ani va face investitii in valoare de 180 de milioane de euro. Tranzactia ar urma sa fie finalizata in primul trimestru din 2018. Parlamentul Greciei a aprobat acordul de concesiune…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA. Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Pentru mai mult de un miliard de oameni invizibili lumii, munca unei romance inseamna o sansa la viata. Alexandra Grigore este co-inventatoarea unui scanner portabil, prin care oamenii care nu figureaza in bazele de date sunt amprentati si pot astfel sa aiba un dosar medical complet. In lume,…

- Rusia ar urma sa vanda in acest sezon peste hotare aproximativ 36,6 milioane de tone de grau, fiind cea mai mare cantitate exportata de o tara in ultimii 25 de ani, potrivit estimarilor firmelor de consultanta SovEcon si IKAR. Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Dacia Sandero e cea mai economica masina disponibila pe piata la ora actuala. Cel putin asta a depistat editia tiparita a publicatiei franceze L'Argus, dupa ce a testat mai multe modele auto. Pentru a stabili costul pe kilometru, jurnalistii francezi au calculat sumele cheltuite…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport. "In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de…

- Autoritatile de la Phenian sustin ca Statele Unite au mobilizat capacitati nucleare pentru a putea lansa un atac preventiv limitat impotriva Coreei de Nord. "Oficiali americani, inclusiv secretarul Apararii si directorul CIA, au vorbit in mod repetat despre amenintarea nucleara si balistica…

- Salariatii din sectorul industrial german au intrat vineri in cea de-a treia zi de greva, incetand lucrul la mai multe mari companii precum Mercedes-Benz, Porsche sau Airbus, pentru a cere salarii mai mari si reducerea programului de lucru, transmite Reuters. Aceasta greva, care ar urma sa…

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a raportat joi o crestere peste asteptari, de 34%, a profitului net in 2017 comparativ cu 2016, in conditiile in care a livrat clientilor aproape 8.400 de automobile sport, informeaza AFP. Anul trecut, Ferrari a realizat un profit net de…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Productia de energie eoliana a Danemarcei a atins un nou record in 2017, asigurand 43,4% din necesarul de electricitate al acestei tari scandinave, peste precedentul record de 42% stabilit in 2015 si dublu fata de 19,3% in 2008, a anuntat joi Ministerul danez al Energiei, transmite AFP. "Am…

- Consiliul Concurentei a anuntat, marti, ca a amendat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto cu amenzi in valoare totala de 3,29 milioane lei. "In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat incheierea unor intelegeri anticoncurentiale…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Initiatorul demersului de separare a trei regiuni din nord-vestul Bulgariei si unirea cu Romania, un barbat numit Boris Kamenov, sustine ca initativa sa a fost interpretata gresit. Kamenov are 60 de ani, lucreaza in constructii si locuieste in Vratsa. El a cerut, zilele trecute,…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Agentia de Privatizare din Grecia (HRDAF) a anuntat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), dupa numeroase amanari, informeaza publicatia Kathimerini si site-ul greekreporter.com.

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, transmit EFE si Reuters. Turcia estimeaza pentru anul viitor un numar de 38 de milioane de turisti,…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- Agentia de evaluare Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung in valuta si moneda locala ale municipiului Brasov la BBB minus, perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat de presa al agentiei. De asemenea, agentia a confirmat calificativul…

- Nu mai putin de 600.000 de euro s-au strans in cadrul unei campanii online demarate pentru salvarea unui castel de secol XIII lasat in paragina, din sud-vestul Frantei. Suma provine din donatiile a 7.400 de persoane, dintre care unele vor deveni coproprietare ale constructiei Proprietarul…

- In Uniunea Europeana, cheltuielile pentru protectia sociala au reprezentat, in medie, 29% din PIB in anul 2015. Romania se afla si la acest capitol pe ultimul loc din UE, cheltuind numai 14,6% din PIB pentru protectie sociala, fata de peste o treime din PIB in Franta, Danemarca si Finlanda, arata datele…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata…

- Pretul lemnului de foc a crescut, in ultimii sase ani, cu circa 250%, de la 120 lei/mc, in 2011, la 300 lei/mc, in 2017, dar exista maxime de pana la 600 de lei/mc, in sudul tarii, potrivit datelor incluse in editia actualizata a Raportului privind starea padurilor si industriei lemnului, prezentat…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Noua masina a constructorului de la Mioveni a fost prezentata in septembrie, in Germania, iar acum sunt oficiale si preturile pentru piata din Romania. Iata cat costa Dacia Duster 2018. Noua Dacia Duster are 4,3 metri lungime, o latime de 1,8 metri si o garda la sol de 21 cm. Portbagajul are…

- Agenția pentru Privatizare a statului elen (TAIPED) a aprobat in octombrie propunerea ofertanților și a trimis-o Consiliului Auditorilor, inainte ca acordul de concesiune sa fie semnat și aprobat de Parlament. Consorțiul care vrea sa achiziționeze o participație majoritara in portul Thessaloniki…

- Grecia spera sa obțina 231,93 milioane de euro din vânzarea unei participații de 67% în Autoritatea portuara Thessaloniki (OLTH), acordul urmând sa fie semnat în 15 decembrie, a declarat Sotiris Theofanis, coordonatorul consorțiului care a câștigat licitația pentru…