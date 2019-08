Grecia, val de caniculă în pragul culminant. A crescut riscul izbucnirii unor incendii Noul val de canicula care a lovit Grecia in ultimele 24 de ore a atins punctul culminant sambata, cand valorile de temperatura au ajuns la 42 de grade Celsius in unele zone ale tarii, relateaza Xinhua.



Conform celor mai recente date ale serviciului de meteorologie (Meteo) al Observatorului National din Atena (NSA), mercurul din termometre a atins 41-42 de grade Celsius in Tesalia, 40-41 de grade Celsius in regiunile nordice din estul Greciei Centrale si 37-39 de grade Celsius in estul Peloponezului si in Attica.



''Conditiile atmosferice favorizeaza transferul aerului cald…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

