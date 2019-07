Grecia: Un seism resimţit la Atena, replică celui din 19 iulie Epicentrul acestui cutremur cu magnitudinea de 4,2 a fost localizat la 23 de km nord-vest de capitala elena. Nu exista 'niciun un motiv de ingrijorare.Este o replica normala' a seismului produs cu noua zile in urma, a declarat directorul Institutului de geodinamica, Akis Tselentis. Magnitudinea cutremurului de pamant din 19 iulie, care a zdruncinat capitala Greciei, provocand in special perturbari ale liniilor telefonice, a fost de 5,1 - a amintit expertul grec, in timp ce intensitatea acestuia a fost evaluata la 5,3 de Institutul geologic american USGS, de referinta mondiala in materie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

