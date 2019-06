Intr-un interviu acordat televiziunii publice ERT, Tsipras a declarat ca va merge luni la presedintele Prokopis Pavlopoulos 'pentru ca acesta sa convoace alegerile', ce erau programate initial sa se desfasoare in octombrie.

'Rezultatul alegerilor europene ne-a trimis un mesaj de instrainare din partea cetatenilor', a admis Tsipras. Potrivit rezultatelor oficiale, la alegerile pentru Parlamentul European, Syriza a obtinut 23,7% din voturi, in spatele Noii Democratii (ND, dreapta), care a intrunit 33% din sufragii. Duminica, in turul al doilea al localelor, dreapta a iesit invingatoare…