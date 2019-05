Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a cerut luni partidului sau Syriza sa se regrupeze si sa tina seama de mesajul alegatorilor inaintea alegerilor nationale anticipate pe care intentioneaza sa le convoce dupa o infrangere rasunatoare din partea conservatorilor din opozitie in alegerile pentru Parlamentul European, informeaza Reuters. Intr-un discurs destinat ralierii fidelilor partidului Syriza, Tsipras a declarat ca rezultatul votului de duminica, in care opozitia Noua Democratie s-a plasat inainte cu aproximativ zece puncte, a venit pe neasteptate. "Lucrul crucial in viata nu este daca vei cadea,…