Sute de migranti si refugiati s-au adunat pe un camp din apropierea frontierei de nord a Greciei, iar guvernul de la Atena i-a amenintat vineri cu sanctiuni daca nu se intorc in tabere, relateaza Reuters. Grupuri mici de adulti si copii s-au adunat joi langa tabara de migranti de la Diavata, in apropierea frontierei cu Republica Macedonia de Nord. Pana vineri dimineata, ei ridicasera peste 100 de corturi, dupa ce in retelele sociale s-a vorbit despre planuri de trecere organizata in Albania, la inceputul lui aprilie. "Fac acum apel la acesti oameni (...) sa se intoarca in centrele de primire",…