Grecia sustine ca nu va tolera incalcarea drepturilor sale, in urma coliziunii dintre vase turcesti si grecesti

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O ambarcatiune care incerca sa ajunga clandestin din Turcia in Grecia a naufragiat. Cel putin zece persoane, printre care si copii sunt sunt date disparute.A A A Echipajele de salvare din Tara Semilunei efectueaza cautari pentru a gasi persoanele disparute. A

- Naufragiul a avut loc in zori langa Edirne (nord-vestul Turciei), in timp ce un grup de persoane neidentificate incercau sa ajunga in Grecia traversand fluviul de frontiera Evros (denumit Meric in turca si Marita in bulgara), precizeaza Dogan.Potrivit agentiei de presa turce, cel putin…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP. "Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp eu discut…

- Numai aproximativ 16% dintre solicitantii de azil sositi in Grecia dinspre Turcia pot fi returnati autoritatilor turce, in pofida acordului incheiat intre Uniunea Europeana si Turcia, care prevede preluare de catre autoritatile de la Ankara a tuturor migrantilor care debarca in Grecia veniti de pe…

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Grecia a inregistrat in 2017 un numar total de 58.661 de solicitari de azil, reprezentand 8,5% din numarul total de cereri in Uniunea Europeana, o situatie considerata “disproportionata”, a anuntat vineri Biroul elen pentru azil, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceste cifre fac din Grecia, tara…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP."Guvernul nostru va schimba…

- Grecia nu-i va extrada pe cei opt soldați turci care au fugit din țara vecina dupa incercarea eșuata de lovitura de stat din 2016, dar posibilitatea ca aceștia sa fie judecați in Atena este inca deschisa, a declarat ministrul grec al justiției pe 23 ianuarie. Cei opt barbați - trei maiori, trei capitani…

- Apelul la manifestatie a fost lansat de grupari nationaliste, dintre care multe de extrema-dreapta, precum si de partidul neonazist Zori Aurii, de preoti si de delegatii din diaspora. Adunarea, la care unii membri au venit imbracati in costume traditionale sau antice, s-a desfasurat pe o larga…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- 'Coliziunea s-a produs probabil din cauza unei erori a navei turce', a declarat o sursa din Marina greaca. 'Nu exista pagube si nimeni nu este ranit, incidentul s-a incheiat', a adaugat ofiterul elen.Incidentul s-a produs in apropierea Insulelor Imia, nu departe de coasta Turciei, insule…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Premierul grec Alexis Tsipras a acceptat marti demisia secretarului de stat pentru educatie, Kostas Zouraris, ale carui insulte la adresa a doua echipe de fotbal, printre care Olympiacos, au provocat indignare, informeaza AFP. Zouraris, de asemenea deputat din partea partidului suveranist…

- O nava amfibie de mari dimensiuni 'Yamal' , care face parte din Flota Rusiei din Marea Neagra, s-a ciocnit cu un cargou ce naviga sub pavilionul statului Sierra Leone la 30 decembrie in Marea Egee, a anuntat miercuri serviciul de presa al Flotei ruse din Marea Neagra, atribuind responsabilitatea…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…

- Premierul grec Alexis Tsipras a trecut in anul 2017 de jumatatea mandatului sau, dupa ce la instalarea in acest post era vazut de multe guverne ca fiind diavolul in persoana, din cauza apartenentei sale la stanga radicala Syriza, el reusind acum sa devina elevul model al troicii creditorilor internationali,…

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici în anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat în orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000…

- Turcia va cauta o soluție diplomatica, va merge la Curtea Internaționala sau va merge la razboi pentru a lua inapoi unele insule din Marea Egee, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe, care s-a adresat parlamentului turc,

- Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru aplanarea conflictului au fost desfasurati politisti si pompieri. Nu este deocamdata clar ce anume a declansat violentele.Taberele de refugiati de pe insulele elene din Marea Egee, principala poarta de…

- Grecia va continua evacuarea a mii de refugiati si migranti aflati pe insulele sale, mai ales dupa un acord cu Turcia vizand facilitarea retrimiterilor in aceasta tara, prevazute de pactul semnat in martie 2016 intre Uniunea Europeana si Ankara pentru stoparea rutei de migratie din Marea Egee, au…

- Premierul vrea sa verifice daca autoritațile, prefecții sunt pregatiti pentru iarna. Amintim ca premierul Mihai Tudose a participat, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Mihai Tudose, Marcel Ciolacu și Marius Nica au avut intalniri de lucru cu…

- In jurul orei 11, Premierului Mihai Tudose, președintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrului Bulgariei, Boyko Borisov, și prim-ministrului Greciei, Alexis Tsipras vor ține o conferința de presa comuna. O ora jumatate mai tarziu prim-ministrul Romaniei va participa la dejunul…

- Autoritatile din Grecia intentioneaza sa transfere aproximativ 5.000 de imigranti de pe insule pe teritoriul continental, anunta organizatia umanitara Oxfam, citata de publicatia EUObserver.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan, primul sef de stat turc care viziteaza Grecia in ultimii 65 de ani, si premierul elen Alexis Tsipras si-au exprimat joi vointa de a atenua diferendele istorice intre tarile lor si de a continua cooperarea in materie de migratie si de economie, relateaza AFP. 'Va…

- Pachetul din Atena a inceput miercuri urmarirea penala pentru 'actiuni teroriste' impotriva celor noua cetateni turci arestati cu o zi in urma in capitala si suspectati de apartenenta la o grupare de extrema stanga, DHKP-C, plasata pe lista 'organizatiilor teroriste' de catre Turcia, Uniunea Europeana…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei. In urma perchezițiilr au fost reținute noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stinga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pina…

- Amnesty International, o organizatie care promoveaza drepturilor omului, a cerut Greciei, luni, sa renunte la vanzarea sistemelor de artilerie catre Arabia Saudita, argumentand ca acele arme ar putea fi folosite impotriva civililor din Yemen, relateaza site-ul Ynetnews.com. Organizatia…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- 'Președintele nostru va fi primul președinte turc care va vizita Grecia in ultimii 65 de ani. Cred ca aceasta vizita va avea rezultate semnificative', a declarat joi vicepremierul turc Hakan Cavusoglu, adaugand ca data acestei vizite nu a fost stabilita, insa va avea loc 'in zilele urmatoare'.Erdogan…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…