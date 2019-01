Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena:…

- Astfel, procesul preluarii activitatilor si zborurilor Aeroportului Istanbul Ataturk de catre Noul Aeroport Istanbul (LTFM) va incepe la 30 decembrie 2018, 00:00 UTC si se va termina la 31 decembrie 2018, 21:00 UTC, scrie agerpres.ro. Dupa data de 31 decembrie 2018, ora 21:00 UTC, Aeroportul Istanbul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Turcia ca Directoratul General al Autoritatii pentru Aeroporturile de Stat, prin Directia pentru Gestionarea Informatiilor in Aviatie, a anuntat programul de tranzitie pentru noul…

- Sunt prognozate ploi si furtuni, cu intensificari ale vantului - care va ajunge pana la 8 Beaufort (viteza de aproximativ 75 km/h si valuri cu creasta arcuita de peste 6 - 7 metri), se precizeaza intr-un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES. Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand…

- Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla la: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecționate catre Centrul de Contact și Suport al Cetațenilor Romani din Strainatate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita asistenta…