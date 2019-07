Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna din Halkidiki a facut ravagaii seara trecuta. Șase persoane, dintre care doi romani, au murit. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in afara celor doi romani care și-au pierdut viața dupa ce acoperișul unei terase a fost smuls de vantul puternic. In plus, un al treilea roman a fost ranit…

- „Dumnezeule! Este o furtuna supercelulara mare și infricoșatoare. In nordul Greciei. In Salonic. Avem o furtuna supercelulara uriașa precum vedeți. Este terifiant, credeți-ma. Dumnezeule. Este absolut american. E ca in America! Dumnezeule!” - acesta este mesajul care insoteste teribilele imagini. Doi…

- O furtuna puternica a afectat aseara nordul Greciei, in urma careia și-au pierdut viața șase turiști, intre care doi romani. Au fost semnalate fenomene meteo extreme, vant foarte puternic, ploaie si grindina, care au distrus cladiri, au rupt copaci din radacina și chiar au maturat rulote. Cetatenii…

- Furtuna violenta, nemintalnita pentru aceasta perioada in Grecia, peninsula Halkidiki. Conform estimarilor unui centru medical, intre 60 si 70 de persoane au primit ingrijiri medicale pentru ranile suferite, majoritatea fracturi, informeaza Reuters. „Este pentru prima oara in cariera mea de 25 de ani…

