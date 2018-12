Grecia. SKAI TV, ținta unui atentat SKAI este unul dintre cele mai importante canale tv din Grecia si face parte dintr-un grup media care mai include un post de radio si este afiliat cu cotidianul influent Kathimerini. Politia a precizat ca un dispozitiv improvizat a explodat in apropierea cladirii SKAI la ora locala 02.35, dupa avertismente trimise catre doua media. Pe site-ul sau, canalul a scris ca ferestrele au fost sparte de la primul pana la al saselea etaj. 'Pagubele materiale sunt mari pe aproape toate etajele, cele mai mari fiind cele de la etajele al 3-lea si al 4-lea, unde sunt situate birourile angajatilor. Imaginea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala, informeaza site-ul publicatiei Markische Allgemeine (MAZ).

- Filosoful Mihai Sora a fost inclus in top 28 al persoanelor care vor influenta Europa in 2019, lista intocmita de Politico. Topul este alcatuit din trei categorii: persoane de actiune (doers), protestatari/ contestatari ai Puterii (disruptors) si visatori (dreamers), care vor transforma fata…

- Ceva important este pe cale sa se intample in relatiile Grecia-SUA intr-un moment in care Ankara ridica tonul in relatia cu Mediterana de Est. Washingtonul considera ca se poate construi o axa care porneste din Israel, trece prin Cipru si Grecia si ajunge in Polonia. Este vorba de tari care au o relatie…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Un avion WizzAir de pe ruta Kutaisi-Varsovia a aterizat de urgența pe aeroportul din Otopeni in urma unei alerte de bomba. Pasagerii au fost debarcati si dusi in zona de imbarcare a terminalului. Amenintarea cu bomba a fost primita telefonic, la aeroportul Kutaisi, de o femeie.

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de...

- Alerta de bomba la intersectia dintre strazile Vasile Alecsandri interesctie si Veronica Micle din Capitala.Din informatiile preliminare, o bomba ar fi instalata intr-o masina. La fata locului au intervenit pompierii si politia.

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…