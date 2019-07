Grecia - Seism în largul insulei Creta; nu există victime, potrivit informaţiilor preliminare Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5,2 s-a produs miercuri dimineata in largul insulei Creta, potrivit unui prim raport emis de Observatorul geodinamic din Atena, citat de AFP.



Intr-o prima faza, nu au fost raportate nici victime, nici pagube materiale dupa acest seism, care a avut loc la ora 04:40 GMT la o adancime de 66 de kilometri si la o distanta de 33 de kilometri sud in raport cu Heraklion, capitala insulei Creta.



Seismul a fost resimtit si pe alte insule din Marea Egee, unde nu au fost semnalate pagube materiale.



Datorita profunzimii la care a avut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

