Grecia - Seism cu magnitudinea 5, produs în largul regiunii Peloponez; Nu au fost raportate victime Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5, inclus de Observatorul de Geodinamica din Atena in categoria seismelor puternice, s-a produs joi in largul regiunii Peloponez din sudul Greciei, fara sa faca victime, potrivit primelor informatii comunicate de autoritatile elene, informeaza AFP. Epicentrul seismului, care a avut loc la ora 10.21 GMT, a fost localizat in mare, la o distanta de 34 de kilometri de regiunea costiera a departamentului Messinia, potrivit Observatorului de Geodinamica din Atena. Cutremurul a fost resimtit in regiune, insa, deocamdata, nu au fost semnalate nici victime, nici pagube… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

