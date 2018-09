Grecia se pregătește smbătă de un medicane, un ciclon mediteranean Gecia a suspendat curse maritime și face apel la populație sa fie prundenta, in timp ce se pregatește sambata sa fie lovita de un "medicane" (termen obtinut prin alaturarea cuvintelor "mediteranean" si "hurricane" - "uragan", in limba engleza - n.r.), un puternic ciclon mediteranean, a carui intensitate a fost totusi revizuita in scadere de catre meteorologi, relateaza AFP. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se pregateste sambata - curse maritime suspendate si apeluri la prudenta adresate populatiei - sa fie lovita de un "medicane" (termen obtinut prin juxtapunerea cuvintelor "mediteranean" si "hurricane" - "uragan", in limba engleza - n.r.), un puternic ciclon mediteranean, a carui intensitate…

- O furtuna puternica si neobisnuita este pe cale sa loveasca estul Marii Mediterane in acest sfarsit de saptamana, furtuna hibrida, denumita "Medicane", are caracteristici similare cu uraganele si taifunele, informeaza CNN.

- O furtuna puternica și neobisnuita este pe cale sa loveasca estul Marii Mediterane in acest sfarsit de saptamana, furtuna hibrida, denumita "Medicane", are caracteristici similare cu uraganele și taifunele, informeaza CNN. Potrivit unui studiu publicat in 2011, doar aproximativ doua astfel de fenomene…

- O furtuna puternica si neobisnuita este pe cale sa loveasca estul Marii Mediterane in acest sfarsit de saptamana, furtuna hibrida, denumita "Medicane", are caracteristici similare cu uraganele si taifunele, informeaza CNN.

- Ambarcatiunile din principalele porturi ale Greciei au ramas ancorate joi, pentru a doua zi consecutiv, din cauza unor rafale de vant si a unui front atmosferic rece si de joasa presiune, "fenomene neobisnuite pentru acest sezon", au anuntat Politia portuara si Serviciul de meteorologie, citate de AFP.…

- Un ciclon tropical mediteranean se pregateste sa loveasca cu forta unui uragan de categoria 1 sau 2, Grecia, cu rafale de vant ce depasesc 150 km/h. De astazi si pana la sfarsitul saptamanii sunt prevazute ploi abundente si rafale puternice de vant.

- Rafalele puternice de vant care insotesc ciclonul tropical mediteranean (medicane) Xenofon s-au dezlantuit miercuri cu putere in Grecia, determinand inchiderea porturilor Pireu, Rafina si Lavrion, precum si a scolile din insulele Mikonos, Andros si Tinos, pentru a evita accidentele, relateaza EFE. Toamna…

- Razvan Lucescu se pregatește de un nou sezon la PAOK și vrea sa intareasca echipa. Presa din Grecia dezvaluie ca PAOK pregatește in aceste zile doua transferuri importante: Claudiu Keșeru și Ivan Obradovic. Atacantul Caludiu Keșeru, 31 de ani, mai are contract cu Ludogoreț pana in 2020 și este o ținta…