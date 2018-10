Grecia se pregăteşte să ceară Germaniei 279,8 miliarde de euro DESPĂGUBIRI Prim-ministrul Tsipras (care se dovedeste astfel un excelent politician) a asteptat ca tara sa sa iasa din prevederile planului de ajutor european si international care i-a readus tara pe linia de plutire, a mai stat un pic pentru ca rezultatele economice ale foarte durelor masuri de austeritate sa se traduca in ceea ce este acum o reluare a cresterii economice si, spectaculos, s-ar pregati pentru o miscare de mare spectacol, scrie adevarul.ro. Se bazeaza pe niste fapte istorice certe: cei peste 1,4 milioane de morti si raniti in timpul razboiului din Grecia, ceea ce a insemnat aproape 19%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

