- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Autobuzele, trenurile si metrourile circula la ...

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, potrivit zf.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump asaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro. "A lua o asemenea decizie pune…

- Presedintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a exclus joi o revizuire a unui tratat international care stabileste granitele Greciei si Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. ''Tratatul de la Lausanne defineste teritoriul si suveranitatea Greciei si a Uniunii Europene, iar acest…

- Atena s-a declarat "ingrijorata" miercuri seara de afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care au sugerat o revizuire a Tratatului de la Lausanne privind granițele Turciei, in ajunul primei vizite in Grecia a unui șef de stat turc dupa 65 de ani, relateaza AFP,

- Presa germana cuprinde referiri ample la vizita bilaterala pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua in Grecia. Corespondentele publicate in editiile electronice ale Hannoversche Allgemeine Zeitung si Neue Presse din Hanovra, dar si in Dresdner Neueste Nachrichten arata ca presedintele…

- Tribunelele din Statele Unite ale Americii nu pot judeca Turcia, a declarat, sambata, presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand referire la cazul unui om de afaceri turc acuzat ca ar fi ajutat Iranul sa incalce sanctiunile internationale, relateaza Reuters.

- Pachetul din Atena a inceput miercuri urmarirea penala pentru 'actiuni teroriste' impotriva celor noua cetateni turci arestati cu o zi in urma in capitala si suspectati de apartenenta la o grupare de extrema stanga, DHKP-C, plasata pe lista 'organizatiilor teroriste' de catre Turcia, Uniunea Europeana…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei. In urma perchezițiilr au fost reținute noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stinga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pina…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opozitie, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcesti (380.000 de dolari), a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. In cadrul unei intalniri…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'in zilele urmatoare' in Grecia, prima vizita a unui președinte turc in ultimii 65 de ani in aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, relateaza AFP. 'Președintele nostru va fi primul președinte turc care va vizita Grecia…

- Grecia se asteapta sa inregistreze un surplus bugetar peste asteptari in 2018, acesta urmand sa fie al treilea an consecutiv de depasire a tintei de surplus bugetar, o evolutie care ar putea ajuta la relaxarea masurilor de austeritate impuse populatiei, a declarat luni, pentru Reuters, un oficial guvernamental.…

- Peste 10.000 de oameni au marsaluit, vineri, la Atena, pentru a marca revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va afla in vizita in orasul rusesc Soci pe 13 noiembrie, iar in ziua urmatoare va merge in vizita in Kuweit, a anuntat luni cabinetul sau, relateaza Reuters. Vizita la Soci a presedintelui turc va avea loc pe fondul aparitiei unor informatii privind posibile…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opozitie dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe seful statului turc, a anuntat marti unul dintre avocatii lui Erdogan, transmite Reuters.Intr-un atac verbal virulent…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opoziție dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe șeful statului turc, a anunțat marți unul dintre avocații lui Erdogan, transmite Reuters. Într-un atac…

- Politia elena a anuntat, sambata, arestarea unei persoane, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier Lucas Papademos, informeaza Reuters, citata de news.ro. "Politia a arestat un barbat de 29 de ani, in legatura cu pachetele suspecte. El a fost…