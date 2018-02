Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a apreciat, vineri, faptul ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3%, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%, insa a atras atentia ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Specialiștii sud-coreeni in securitate cibernetica au descoperit, recent, o vulnerabilitate in software-ul Flash Player de la Adobe. Astfel, utilizatorii acestui plugin sunt nevoiți sa faca o actualizare incepant de saptamana viitoare, anunța Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica…

- Dupa scandalul mediatic care s-a produs dupa Anul Nou, Stella Ronner Grubacic, amabasadoarea Olandei in Romania, capteaza din nou atenția publicului. Ultimul mesaj transmis de Ministerul Afacerilor Externe din Țarile de Jos este criticat pentru poziția exprimata in legatura cu derapajele diplomatului.

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul României, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare. Pavel Filip a felicitat-o pe doamna Dancila cu ocazia învestirii…

- Parcari de reședința scoase la licitație - o regula noua care va fi aplicata doar anumitor locuri rezidentiale in sectorul 3 al Capitalei. La fel se intampla și in Brașov, unde pana acum au mai fost licitate inclusiv locurile ravnite de mai mulți vecini.

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.

- Premierul japonez, Shinzo Abe, sosește marți la București, insotit de reprezentantii a peste 30 de companii japoneze. Sosirea lui Shinzo Abe vine intr-un moment cum nu se poate mai nefericit. Premierul Romaniei, Mihai Tudose, și-a dat demisia in cursul serii anterioare, iar Guvernul urmeaza sa fie…

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, de la 1 ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta cumpara servicii de radiologie si imagistica radiologie, tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara, in valoare estimata de 3.250.000 de lei fara TVA. Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de radiologie si imagistica pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Pentru fostul mijlocas al nationalei, George Florescu, ultimii ani au fost ai marilor schimbari in viata. A adoptat stilul vegan, renuntand total la produsele din carne, s-a intors in Liga a 3-a sa ajute ”U” Cluj, refuzand oferte din strainatate sau Liga 1 si spune ca acum are mai mult timp si pentru…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat, joi, ca a cumparat pachetul majoritar de actiuni la compania Landqart AG, un producator de substrat de polimeri utilizat in bancnote si pasapoarte, pentru a se asigura ca introducerea noii serii de bancnote se va derula fara probleme, informeaza Reuters. În…

- Acte normative aprobate in sedinta de Guvern din 20 decembrie 2017 Suplimentare temporara de posturi la MAE, pentru un corp diplomatic și consular adaptat in perspectiva mandatului Romaniei la președinția Consiliului UE Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- In proiect sunt implicate mai multe scoli si organizatii ce activeaza in domeniul stiintei si tehnicii: Associazione Euphoria (Italia), in calitate de coordonator al proiectului, Ludor Engineering (Romania), The Science Zone (Italia), Digital Idea (Grecia), Science Centre AHHAA (Estonia), dar si 4 scoli:…

- Parlamentul se va reuni, luni, in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11:00. De la ora 10:00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- Presa internationala scrie despre manifestatiile impotriva Guvernului si a modificarii legilor justitiei care au avut loc duminica seara in Piata Victoriei din capitala si in mai multe orase.“Mii de romani protesteaza la Bucuresti fata de modificarile propuse ale legilor justitiei”, scrie…

- Premierul Mihai Tudose participa vineri si sambata la Belgrad la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania, informeaza Guvernul. Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, va oferi vineri, de la ora locala 20,00, un dineu in onoarea premierilor roman - Mihai Tudose,…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters.…

- "Este o zi in care vorbim, cu rațiune și cu emoție, despre impliniri și eșecuri, despre dorințe și indiferența, despre ce am putea face și ce bariere ne impiedica (oameni, regulamente, HG-uri, discriminare). Festivismul și populismul nu sunt potrivite cu aceasta zi. Nu am reușit inca, in lume și…

- Compania britanica Prospex Oil and Gas, listata pe bursa din Londra, a explodat cu 40% în sedinta de tranzactionare, dupa ce a facut publica o descoperire importanta de gaz în România. Compania a forat în Nord-Estul României, în zona Suceava EIV-1. Sondale…

- Doua tari esentiale pentru linistea, stabilitatea si securitatea pe frontul de est al UE si NATO au devenit, brusc, probleme acute care tind sa se dezvolte inspre nebanuite orizonturi conflictuale, ducandu-le spre un curs de coliziune directa cu regulile stabilite in clubul european.

- Conform noii legi a salarizarii ce va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, spune Wiener, cadrele medicale ar urma sa efectueze garzi obligatorii, gratuite, pentru a compensa cresterea timpului de lucru de la 35 de ore pe saptamana cat este in prezent, la 48, orele suplimentare urmand sa fie platite…

- 'Fiecare țara are dreptul sa valorifice surplusurile sale de armament (...), insa o țara precum Grecia nu poate sa vanda arme fara sa se intereseze de modul in care acestea vor fi folosite', a declarat joi seara ministrul de interne grec, Panos Skourletis.El a reluat criticile formulate…

- "Impozitul pe profit a scazut cu 6,2%, TVA a scazut cu 129 milioane lei, accizele cu peste 800 milioane, iar impozitele si taxele pe proprietate cu 634 milioane de lei. Investitiile din bani publici au scazut cu 20.3%, iar investitiile din fonduri europene au scazut cu 23.1% fata de 2016... In 2016,…

- “Revolutia fiscala”, mult trambitata de guvernul Tudose a lovit in anumite categorii de companii, acestea fiind obligate sa isi creasca costurile pentru a pastra salariul la nivelul anterior. Florin Talpes, CEO si co-fondator BitDefender, spune ca este sigur ca Guvernul nu a facut-o din…

- In cadrul galei de premiere “daf BAMA Music Awards 2017”, care a avut loc weekendul acesta in Hamburg, Germania, premiul pentru cea mai populara artista din Balcani, “Best Balkan female artist” i-a fost inmanat unei romance. Este vorba de indragita artista Otilia Bruma, cea care s-a lansat pe piața…

- Motiunea simpla intitulata ”Romania in bezna. PSD fura curent” a fost redepusa, pentru a doua oara, de PNL luni la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor si urma sa fie transmisa plenului pentru a fi dezbatuta si votata saptamana viitoare. Conducerea Camerei a respins insa demersul liberalilor…

- Circa șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare, din cauza reformelor adoptate, luna aceasta, de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, scrie Financial Times.

- Guvernul a publicat pe neasteptate o ordonanta de urgenta prin care incearca sa oblige toate companiile private sa creasca salariile brute, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. In Monitorul Oficial a aparut Ordonanta…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- Ciclonul Numa este cel care a facut prapad zilele acestea in Grecia, a venit cu ploi abundente, inundații, vant puternic, grindina. Pana-n Romania iși pierde intensitatea. Se va manifesta cu vreme inchisa și ploi in sud și sud-est, pana sambata. Ciclonul Olaf aduce ninsori. Intra duminica…