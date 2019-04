Grecia, rugăminte pentru turișitii supraponderali Grecia a hotarat sa descurjeze turiștii sa urce pe magari cele 520 de trepte spre orașul Fira din Santorini. Deja a fost lansata o campanie prin care turiștii sunt rugați sa nu mai accepte aceasta forma de transport. „Magarii și catarii fac parte din tradiția noastra. Propietarii lor, in special cei tineri, au ințeles ca trebuie sa ne preocupam și de sanatatea animalelor", a declarat Nikos Zorzos, primarul orașului Fira. Autoritațile susțin ca animalele au dezvoltat anumite probleme la coloana din cauza cestei practici vechi in Santorini. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

