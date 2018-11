Stiri pe aceeasi tema

- Coletul suspect care a determinat vineri evacuarea sediului Ministerului grec de Externe s-a dovedit a fi inofensiv, fiind vorba cel mai probabil de o farsa, relateaza Reuters. Pachetul, adresat vicepremierului Yiannis Dragasakis, continea de fapt un tensiometru electronic, au precizat surse citate…

- Politia greaca a evacuat vineri sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Atena, dupa sosirea prin posta a unui colet suspect, au indicat oficiali din politie citati de Reuters si ANA. O echipa de genisti a fost chemata sa intervina, dar nu exista deocamdata alte informatii. …

- Cazul Victoriei Marinova, jurnalista bulgara ucisa cu bestialitate in urma cu cateva zile, merge inainte. Presupusul criminal al tinerei jurnaliste a fost extradat in Bulgaria, fiind adus in țara legat de maini cu un lanț.

- In urma cu doar cateva zile, Victoria Marinova și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Tanara jurnalista de origine bulgara a fost batuta, violata și apoi ucisa și aruncata pe malul Dunarii. Astazi, autoritațile au arestat principalul suspect in cazul oribilei crime.

- Alin Turlea, barbatul considerat, pana ieri, principalul suspect in cazul mortii Andreei Turlea, mama in varsta de 29 de ani care a fost gasita fara suflare in casa ei din Calinești, a facut dezvaluiri socante, la „Acces Direct”.

- Crima din gelozie in judetul Arges. O tanara, mama a doi copii, a fost gasita moarta in propria casa. Femeia avea mai multe rani in zona abdomenului. Principalul suspect este sotul ei. Barbatul a fost retinut in aceasta dimineata de politisti.

- Doi frați din județul Argeș au ramas orfani de mama, dupa ce aceasta a fost injunghiata mortal. Crima infioratoare a fost descoperita de parinții tinerei, care au suferit un șoc in momentul in care i-au gasit trupul fara viața intr-o balta de sange. Victima se afla in proces de divorț și, recent, ea…

- Principalul suspect in cazul atacului asupra celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din centrul Brailei, Daniel Gabriel Husein,...