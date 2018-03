Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Grecia le-a trimis autoritatilor de la Skopje ''o foaie de parcurs'' pentru solutionarea disputei bilaterale referitoare la viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in cadrul unor negocieri relansate in ianuarie intre cele doua tari, a indicat marti guvernul grec,…

- In ultimele luni, ministrul Nikos Kotzias a mai primit scrisori de amenintare. 'Ultimul plic continea un glont si o scrisoare referitoare la eforturile sale privind problema macedoneana', a declarat sambata un oficial al politiei elene. Intr-o scrisoare primita in luna februarie, ministrul…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Proprietarul clubului elen de fotbal PAOK Salonic, omul de afaceri greco-rus Ivan Savvidis, si-a marti "scuze" pentru ca a patruns pe teren inarmat, duminica, intrerupand astfel meciul cu AEK Atena, fapt care a dus la suspendarea campionatului Greciei. "Vreau sa-mi prezint scuze suporterilor…

- Guvernul elen a decis ieri sa „suspende” campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP. „Am decis sa suspendam campionatul”, a declarat…

- Creditorii din zona euro vor mai acorda un imprumut in valoare de 5,7 miliarde de euro Greciei in aceasta luna, a anuntat ieri Mario Centeno seful Eurogrup, organism care cuprinde ministrii de finante ai tarilor din zona euro. Totodata, el a precizat ca Eurogrupul lucreaza la elaborarea unor masuri…

- Guvernul de la Atena a decis, luni, suspendarea pe termen nelimitat a campioantului de fotbal din Grecia, dupa incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic (antrenata de Razvan Lucescu) si AEK Atena, meci întrerupt în minutul 90, dupa ce reusita lui Varela a

- Guvernul elen a decis luni sa suspende campionatul de fotbal, dupa ce meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena a fost intrerupt duminica seara, patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Guvernul elen a decis sa suspende' campionatul de fotbal dupa incidentele care au precedat meciul dintre PAOK Salonic si AEK Atena, atunci cand patronul echipei gazda intrand pe teren inarmat pentru a protesta fata de nevalidarea unui gol marcat de ex-stelistul Varela in...

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- Comisia Europeana a transmis guvernului britanic ca Marea Britanie trebuie sa achite Uniunii Europene 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, conform BBC, preluat de news.ro

- Grecia, a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana, ar putea duce sectorul turismului la un nou nivel daca aloca mai multe resurse iar statul elimina barierele care blocheaza intrarea de noi capitaluri, sustine presedintele Greek Tourism Confederation (SETE), Yiannis Retsos,…

- Franta a avertizat, marti, ca sunt sanse mici pentru incheierea unui acord cu Marea Britanie privind serviciile financiare dupa Brexit, astfel incat bancile britanice sa aiba acces extins la piata unica a Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministrul francez al Economiei,…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, spune Centeno. Acțiunile precedente, finalizate "Am fost informat ca…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev. Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice…

- Grecia va avea avea nevoie de masuri de siguranta dupa incheierea planului international de asistenta financiara, in august, a declarat luni Yannis Stournaras, guvernatorul Bancii centrale de la Atena, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea unui program preventiv. Grecia a primit…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF, relateaza Reuters. Cele doua state…

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Inca o victorie pentru PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, in campionatul Greciei. Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia. Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62). PAOK Salonic este…

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP.Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Anul 2018 este volatil din punctul de vedere al nevoilor de finantare ale statului, ca si anii trecuti, distributia ne­voilor de finantare fiind neuniforma, cu varfuri de plata de 7-8 mld. lei, dar si luni in care sumele care ajung la scadenta sunt sub 1 mld. lei. In ianuarie, a fost cel mai mare…

- Guvernul grec a comunicat ca Republica Macedonia ar trebui sa adopte un nume "intraductibil" care ar permite solutionarea disputei intre cele doua tari, deoarece Atena considera ca numele Macedonia implica o revendicare teritoriala ce vizeaza regiunea omonima din nordul Greciei.

- Prima tranșa din asistența macro-financiara de 100 de milioane de euro acordata de Uniunea Europeana ar putea ajunge in Moldova in aceasta primavara. Anuntul a fost facut de Pavel Filip in cadrul emisiunii REPLICA. Potrivit premierului, toate cele zece condiționalitați au fost indeplinite și urmeaza…

- Prima tranșa din asistența macro-financiara de 100 de milioane de euro acordata de Uniunea Europeana ar putea ajunge in Moldova in aceasta primavara. Anuntul a fost facut de Pavel Filip in cadrul emisiunii REPLICA.

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un “foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, titreaza…

- Legile Justitiei | Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania (surse) Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude…

- Eurogrup a aprobat transa de 6,7 miliarde de euro, salutand implementarea de catre Grecia a "aproape tuturor masurilor" cerute in cadrul celei de-a treia evaluari a programului de ajutor financiar, potrivit Rador.

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters,…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- "Ne angajam sa gasim o solutie in urmatoarele sase luni. Anul 2018 va fi unul de aur care va reprezenta o oportunitate pentru tara mea sa progreseze in integrarea Euro-Atlantica", a declarat Bujar Osmani, vicepremierul Macedoniei pentru Afaceri Europene, in timpul vizitei la Atena.Guvernul…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…