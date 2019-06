Grecia: Premierul Alexis Tsipras ar pierde alegerile parlamentare din luna iulie (sondaj)

Premierul grec Alexis Tsipras si partidul sau, Syriza, se plaseaza in spatele opozitiei conservatoare intr-un sondaj de opinie publicat joi seara, in perspectiva alegerilor parlamentare din 7 iulie din Grecia, transmite dpa. Cu trei saptamani inaintea scrutinului legislativ, formatiunea Syriza (stanga) este creditata cu 26% din intentiile de vot, iar principalul sau adversar politic, Noua Democratie (ND), partid condus de Kyriakos Mitsotakis, ar obtine 34,5% din sufragii, potrivit sondajului realizat de agentia de studii sociologice Pulse. Pe pozitia a treia in sondaj se plaseaza social-democratii,…