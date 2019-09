Stiri pe aceeasi tema

- Peste 160 de pompieri se luptau duminica sa stinga un incendiu major, izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena, din cauza vanturilor puternice, au informat autoritatile, citate de AFP.

- Circa 500 de persoane si o manastire de pe insula Evia au fost evacuate marti din cauza unui violent incendiu forestier, al carui fum inecacios a ajuns la Atena, au declarat marti autoritatile, citate de AFP. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa ora 3 dimineata (00.00 GMT) si s-a raspandit…

- Conform autoritatilor spaniole, cele mai afectate sunt comunitatile Tejeda, Artenara si Galdar, de unde zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit cu ajutorul avioanelor si elicopterelor si se lupta sa impiedice raspandirea flacarilor. Aria afectata este de aproximativ 900 de hectare.Incendiul…

- Doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra. Cele doua incendii au izbucnit la cateva ore dupa ce un alt incendiu major a determinat mobilizarea a peste o…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=qLm_B0wtkCY Temperaturile in Grecia au…

- Pompierii se luptau cu flacarile cu ajutorul masinilor de stingere a incendiilor, avioanelor si elicopterelor, potrivit televiziunii. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. Temperaturile in Grecia au ajuns…