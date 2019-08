Grecia - Pompierii se luptă cu zeci de focare de incendii de vegetaţie Atena, 11 aug /Agerpres/ - Zeci de focare de incendii de padure si vegetatie au izbucnit in Grecia la sfarsitul acestei saptamani din cauza valului persistent de caldura si a vantului puternic, transmite duminica DPA. In unele cazuri au fost evacuate sate si zone de campare pentru turisti. Din fericire nu s-au inregistrat victime. Pompierii au reusit sa tina focarele sub control, cu ajutorul avioanelor si elicopterelor. Apararea civila si pompierii au anuntat cod rosu de alerta pentru incendii in cea mai mare parte din sudul Greciei. Meteorologii eleni au anuntat un nou val de caldura, cu temperaturi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

