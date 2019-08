Pompierii greci incercau miercuri sa controleze incendiul de proportii declansat in insula Evia, la nord-est de Atena, care a mistuit mari zone de vegetatie din rezervatia Natura 2000, fara sa provoace victime, relateaza EFE. Autoritatile au dispus evacuarea preventiva a patru localitati si a unei manastiri si, desi flacarile au ajuns pana in satul Makrimallis, se pare ca pagubele s-au limitat la cateva soproane si masini. Imaginile prin satelit oferite de sistemul european de monitorizare Copernic arata ca perimetrul incendiului depaseste 11 kilometri, avand in vedere ca fumul gros a impiedicat…