Grecia. Pompierii au reuşit să controleze un incendiu major în apropiere de Atena Autoritatea pentru protectia civila elena a indicat ca focul care s-a declansat in jurul orei locale 03:00 (00:00 GMT) a fost stapanit abia in cursul diminetii. Incendiul nu s-a soldat cu victime, politia evacuand rapid zona si inchizand drumurile locale. 'Doua case au ars, dar nicio persoana nu se afla in interior; in prezent, niciun sector rezidential nu este in pericol', a declarat presei seful adjunct al prefecturii Attica de Est, Petros Philippou. Incendiul s-a declansat in suburbia Peania, in padurea de pini de la poalele muntelui Ymittos, in partea de est a capitalei elene. 'A… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

