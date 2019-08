Grecia: Peste 50 de incendii de pădure produse de vânt şi caniculă Sute de pompieri s-au luptat sambata cu flacarile in peste 50 de incendii de padure produse pe teritoriul Greciei, dintre care unul important, in apropiere de Atena, declansate de temperaturile caniculare si vanturile violente, informeaza AFP.



Peste 450 de pompieri si 23 de avioane au fost mobilizate in intreaga tara pentru combaterea acestor incendii care au facut ravagii mai ales pe insula Elafonissos si in jurul localitatii Marathon din apropiere de Atena.



Un camping si un hotel au de pe insula Elafonissos, precum si o colonie de vacanta din apropiere de Marathon fost… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege susținut de partidul de guvernamant din Grecia propune renunțarea la ”sanctuarul academic”, o lege mai veche prin care poliției ii este interzis sa intre in campusurile universitare, transmite Reuters. Interdicția de intrare in campusuri a forțelor de ordine a fost introdusa in 1982,…

- Un cetatean turc de origine kurda, in varsta de 25 de ani, a fost impuscat mortal intr-o cafenea la Peristeri, in suburbia vestica a Atenei, a anuntat vineri politia, potrivit AFP. Un necunoscut a intrat, miercuri, in cafenea și a tras asupra unui tanar. Barbatul ranit grav a fost transportat la un…

- Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au semnat in februarie un acord care permite primirea fostei republici iugoslave, dupa incheierea disputei cu Grecia privind denumirea Macedonia. Procedura de ratificare dureaza in mod normal un an.In privinta negocierilor cu UE, Comisia Europeana…

- O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant din localitatea Nea Plagia, informeaza agentia de stiri Reuters. Peste 100 de persoane au fost ranite din cauza vantului puternic, ploilor si furtunilor care au afectat nordul Greciei,…

- Incendii de vegetatie masive pe una dintre cele mai mari insule din Grecia. Patru localitati au fost evacuate, in timp ce peste 250 de pompieri au fost... The post Turiștii, avertizați. Incendii de vegetatie masive pe insula Evia din Grecia appeared first on Renasterea banateana .

- Situația unei mici insule din Grecia devine tot mai disperata dupa ce locuitorii de aici s-au mutat, astfel ca autoritațile vor sa reinvie locația oferindu-le bani celor dispuși sa se stabileasca aici. Este vorba de insula greceasca Antikythira, situata intre Creta și Kythira. Mitropolitul de Kythera…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) incepand cu data de 26 iunie 2019, pe fondul temperaturilor ridicate…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula…