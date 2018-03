Stiri pe aceeasi tema

- Patru cluburi din Grecia, intre care si campioana en titre Olympiakos, au respins, joi, propunerile facute de guvern pentru reluarea campionatului, suspendat dupa ce patronul clubului lui Razvan Lucescu, PAOK, a intrat pe teren inarmat la un meci cu AEK Atena.Ministrul Georgios Vassiliadis…

- Este prima decizie dupa incidentul violent de la finalul partidei PAOK si AEK Atena, cand Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a intrat pe teren cu pistolul si i-a amenintat pe arbitrii care anulasera golul echipei sale in minutul 90. Liga va fi suspendata pe o perioada…

- Proprietarul clubului elen de fotbal PAOK Salonic, omul de afaceri greco-rus Ivan Savvidis, si-a marti "scuze" pentru ca a patruns pe teren înarmat, duminica, întrerupând astfel meciul cu AEK Atena, fapt care a dus la suspendarea

- Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu consecinte grave, care le pun in pericol insasi existenta, relateaza Reuters. Guvernul elen a decis luni sa suspende pe termen nedefinit…

- Initial golul a fost validat, dar asistentul a intervenit si i-a comunicat centralului ca a fost ofsaid. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, nu a mai suportat tensiunea, a intrat pe teren si i-ar fi spus arbitrului ”ești mort”. El a fost surprins avand asupra lui un pistol, pentru care are…

- Guvernul de la Atena a decis, luni, suspendarea pe termen nelimitat a campioantului de fotbal din Grecia, dupa incidentele de la meciul dintre PAOK Salonic (antrenata de Razvan Lucescu) si AEK Atena, meci întrerupt în minutul 90, dupa ce reusita lui Varela a

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- Alexis Tisipras ar dori sa suspende campionatul de fotbal din Grecia, dupa un incident armat. Meciul de fotbal dintre PAOK și AEK a fost intrerupt in minutul ’90, dupa un scandal provocat de decizia arbitrilor de a anula golul marcat de Fernando Varela. Arbitrul a revenit asupra deciziei 60 de minute…

- PAOK - AEK, derby-ul pentru primul loc, s-a incheiat inainte de fluierul final. Un gol al lui Fernando Varela din minutul 90 a fost mai intai validat, apoi anulat de arbitrii intalnirii, lucru care a declansat haosul. Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, a intrat pe teren si a urlat la fotbalisti sa…

- Arbitrul Kominis ar fi trecut in raport ca golul lui Varela a fost valabil și jucatorii lui AEK ar fi refuzat sa continue meciul. Concluzie: 1-0 pentru echipa lui Razvan Lucescu, dar adversarii il acuza pe patronul gazdelor, Ivan Savvidis. "Avea pistolul la el. Și i-a strigat «centralului»: "Ești mort!"…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara un derby vital in economia luptei la titlu. PAOK primește vizita lui AEK Atena, ocupanta primului loc din Grecia. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro. ...

- Comisia de Apel a Federatiei Elene de Fotbal a decis ca PAOK Salonic va primi inapoi cele trei puncte care i-au fost luate prin prima decizie ca urmare a incidentelor de la meciul cu Olympiacos. De asemenea, PAOK Salonic nu va mai juca fara spectatori, asa ca fanii au luat cu asalt casele de bilete…

- Razvan Lucescu și PAOK au primit o veste importanta: Comisia de Disciplina a celor din Grecia a decis sa inapoieze cele trei puncte echipei lui Lucescu, dupa incidentele de la meciul Olympiakos, Inițial, PAOK pierduse meciul cu Olympiakos cu 3-0 și i s-au luat 3 puncte, dupa ce Oscar Garcia, antrenorul…

- Razvan Lucescu și PAOK au primit o veste importanta: Comisia de Disciplina a celor din Grecia a decis sa inapoieze cele trei puncte echipei lui Lucescu, dupa incidentele de la meciul Olympiakos,

- Comisia de disciplina a ligii de fotbal din Grecia a decis, ieri, depunctarea si amendarea echipei lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, ca urmare a incidentelor care au dus la nedisputarea meciului cu Olympiakos. In plus, liga a hotarat ca Olympiakos sa fie declarata castigatoarea cu 3-0 a partidei de…

- PAOK Salonic și-a aflat pedeapsa, in urma incidentelor care au dus la anularea derby-ului cu Olympiacos Pireu, de duminica trecuta. Verdictul Comisiei de Disciplina din Grecia a fost drastic: echipa antrenata de Razvan Lucescu a pierdut meciul cu 0-3 la masa verde, a fost penalizata…

- Vesti groaznice pentru PAOK Salonic! Acum doua saptamani, echipa pregatita de Razvan Lucescu era pe locul 1 si favorita la titlu, la sase puncte de campioana Olympiakos. Astazi, ea a cazut pe locul 3 in clasament.

- Golul lui AEK a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21. In urma acestui rezultat, AEK Atena a urcat pe locul I in clasament, cu 54 de puncte. Fostul lider, PAOK Salonic, a coborat pe locul 2, cu 52 de puncte. Echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost invinsa, tot duminica, in deplasare,…

- Ecoul celor intamplate in derby-ul PAOK - Olympiakos e puternic in Grecia si, in asteptarea unei decizii din partea federatiei, care ar trebui sa vina luni, evenimentele sunt, inca, intoarse pe toate fetele. La fix o saptamana de la momentul in care Oscar Garcia, antrenorul lui Olympiakos, ajungea la…

- Formatia AEK Atena este noul lider al campionatului din Grecia, dupa ce a castigat, duminica, partida disputata pe teren propriu, cu Panionios, cu scorul de 1-0 (1-0), in etapa a XXIV-a.Golul a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Razvan Lucescu a fost amenințat la conferința de presa! Necunoscutul a venit cu o piatra in mana! Razvan Lucescu a avut parte de o zi plina de „electrroșocuri”! Primul a fost ca echipa sa, PAOK Salonic, a pierdut in prelungiri cu Asteras Tripolis. Al doilea a fost ca echipa sa a fost devansata in clasament…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, spune Centeno. Acțiunile precedente, finalizate "Am fost informat ca…

- Pentru formatia lui Razvan Lucescu au marcat Mauricio, Prijovic si Biseswar, in vreme ce unicul gol al formatiei gazde a fost marcat de KorbosJucatorii lui PAOK auajuns astfel la a 16-a victorie consecutiva in meciurile oficiale, intrucat meciul cu Olympiakos, din weekend nici n-a mai apucat…

- Razvan Lucescu simte cum ii poate scapa titlul din maini in Grecia. Gravele incidente de la Salonic, care au dus aseara la suspendarea derbyului cu Olympiakos, cu riscul eșecului la "masa verde" și a penalizarii cu 3 puncte, l-au afectat teribil pe antrenorul lui PAOK. ...

- din Salonic (Grecia) Ceea ce trebuia sa fie o victorie sustinuta de valoarea superioara si de forma mai buna a lui PAOK s-a transformat intr-o piesa de teatru cu final violent. Derby-ul PAOK Salonic - Olympiakos Pireu, locul 1 cu locul 3 din Grecia, s-a terminat inainte sa inceapa. Reporterii…

- Antrenorul formatie Olympiacos Pireu, spaniolul Oscar Garcia, a fost lovit de un obiect din tribune (foto), o rola de hartie dupa unele surse din presa elena, inaintea meciului de duminica, de la Salonic, cu formatia antrenata de Razvan Lucescu, PAOK, din etapa a 23-a a campionatului de fotbal din…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara derby-ul de foc al Greciei cu Olympiakos Pireu. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. livede la 18:30, PAOK Salonic - Olympiakos PireuClick AICI pentru liveTEXT Meciul e extrem de important in contextul…

- Fanii lui PAOK Salonic au luat cu asalt casele de bilete inaintea derby-ului cu Olympiakos. Partida se joaca duminica, de la ora 19:30. PAOK Salonic este aproape de a caștiga al 3-lea titlu de campioana din istorie. Formația antrenata de Razvan Lucescu este lider in Grecia cu un avans de doua puncte…

- AEK Atena s-a apropiat la doua puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminica, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). Dupa 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62), anunța News.ro. PAOK Salonic este lider in clasament,…

- PAOK Salonic merge "ceas" in Grecia și a reușit azi cea de-a 15-a victorie consecutiva in toate competițiile. Azi, formația lui Razvan Lucescu a invins-o pe Lamia, ocupanta locului 13, scor 2-0. Pekas și Mauricio au marcat pentru PAOK. Formația romanului conduce clasamentul, avand 52 de puncte, cu 5…

- Inca o victorie pentru PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, in campionatul Greciei. Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia. Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62). PAOK Salonic este…

- Araujo, de la AEK Atena, a oferit ratarea inceputului de an! N-a putut marca de la 1 metru de poarta goala! Campionatul Greciei ofera o lupta pasionanta pentru titlu intre PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, și AEK Atena, echipa inviata din propria cenușa, care in urma cu puțini…

- PAOK-ul lui Razvan Lucescu nu mai are decat un adversar in lupta pentru titlu: AEK, aflat la doua puncte in spate. "Jucatorii mei se simt bine pe teren. Cand caștigi, ai incredere", a spus Razvan dupa 3-0 cu Larissa. Inca un pas spre titlu, Razvan Lucescu. Spre primul titlu al lui PAOK dupa 33 de ani.…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa AEL Larissa, intr-un meci din etapa a XXI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Skahov (12), Varela (40) si Prijovic (48). PAOK Salonic este lider in clasament, cu…

- Golurile au fost marcate de Skahov (12), Varela (40) si Prijovic (48). PAOK Salonic este lider in clasament, cu 49 de puncte. Pe locul doi se afla AEK Atena, cu 47 de puncte, iar pe trei este Olympiakos, cu 43 de puncte, dupa ce i-au fost retrase trei puncte, ca urmare a incidentelor de la…

- PAOK Salonic castigase si prima mansa, de pe teren propriu, cu scorul de 2-0. In mansa retur, Yevgeniy Shakhov (30'), Jose Canas (67') si Efthymios Koulouris (79') au marcat golurile lui PAOK, in timp ce pentru gazde a punctat Theodoros Vasilakakis, in minutul 54.Formatia lui Razvan Lucescu…

- Incidentele de la meciul Olympiakos - AEK Atena, 1-2, ar putea avea consecințe dure pentru campioana ultimelor 7 sezoane din Grecia. Dupa ce fanii gazdelor au patruns pe teren, asaltand poliția cu torțe, bare de fie și scaune rupte din tribune, Olympiakos va primi o amenda mare, dar nu numai atat: risca…

- Zeci de suporteri au invadat terenul dupa infrangerea favoritilor, iar politia a folosit gaze lacrimogene pentru a-i scoate de pe gazon. Fanii au distrus panourile publicitare de pe marginea terenului si au aprins fumigene.Inaintea meciului, aproximativ o suta de suporteri s-au confruntat…

- CFR Cluj a incheiat stagiul de pregatire din Spania, clujenii revenind in aceasta dimineața in țara. La sosire, tehnicianul Dan Petrescu a vorbit despre achizițiile reușite de CFR pana acum, dar și despre șansele echipei sale la titlu. "Si Ionita, si Mailat, amandoi s-au integrat foarte bine. Parca…

- PAOK s-a impus greu, cu 1-0, pe terenul lui Panetolikos. Singurul gol a fost marcat de Prijovic, in minutul 87, dintr-un penalty scos de fostul jucator al Stelei, Varela. Pentru PAOK, este al 11-lea succes consecutiv (sapte in campionat si patru in Cupa Greciei). Mai mult, in ultimele 7 partide…

- Razvan Lucescu a urcat pe primul loc in Grecia cu un gol marcat din penalty, in minutul 87. Echipa de fotbal PAOK Salonic, formația fostului selecționer al Romaniei, a caștigat astazi, in deplasare, 1-0 cu Panaitolikos (locul 12 din 16). A decis reușita lui Aleksandar Prijovic, de la punctul cu var,…

- Grecia nu-i va extrada pe cei opt soldați turci care au fugit din țara vecina dupa incercarea eșuata de lovitura de stat din 2016, dar posibilitatea ca aceștia sa fie judecați in Atena este inca deschisa, a declarat ministrul grec al justiției pe 23 ianuarie. Cei opt barbați - trei maiori, trei capitani…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Golurile au fost marcate de Mak "27, Kone "85 (autogol) si Prijovic "90 plus 2. In minutul 84, de la Apollon a fost eliminat Fonsi Nadales. PAOK a obtinut victorii si in precedentele opt partide, trei in Cupa Greciei si cinci in campionat. In clasament, PAOK este lider, cu 40 de puncte, urmata de AEK…

- PAOK Salonic a trecut pe primul loc in Grecia. Un fost jucator de la CFR Cluj l-a ajutat. PAOK Salonic a trecut acasa de Apollon Smirnis, scor 2-0. Au punctat Robert Mak (27), fostul jucator al lui Zenit St. Petersburg din perioada Mircea Lucescu, și Emmanuel Kone (autogol – 45). Ivorianul de 31 de…

- Atacantul Claudiu Keșeru, 31 de ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Ludogoreț. Dorit de mai multe echipe din Turcia, Keșeru este in negocieri avansate cu PAOK Salonic, acolo unde este dorit cu insistența de Razvan Lucescu. PAOK trece printr-un moment excelent. Este pe trei in Grecia, cu 37 de…

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a caștigat lejer meciul din deplasare cu Kerkyra, scor 0-3, din etapa a 17-a a primei ligi din Grecia. Scorul a fost deschis dupa doar 23 de minute de Matos, iar dupa pauza Campos a majorat diferența. Pelkas, in minutul 78, a inchis tabela. PAOK a ajuns la 8…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…