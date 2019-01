Grecia: Parlamentul a amânat pentru vineri votul privind numele Macedoniei Deputatii greci au amanat pentru vineri votul lor istoric asupra noului nume al Macedoniei, prevazut initial sa aiba loc in cursul noptii in parlament, fata de care mai multe sute de partizani ai "nu" si-au manifestat hotararea de "a lupta pana la capat", relateaza AFP.



Aceasta amanare prelungeste suspansul in disputa de aproape trei decenii dintre Grecia si mica tara vecina.



Votul privind acordul care redenumeste aceasta tara "Republica Macedonia de Nord" este prevazut sa aiba loc vineri "in jurul orelor 14.30 (12.30 GMT)", a declarat o sursa parlamentara, pentru ca aproape… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul grec a decis joi sa amâne ratificarea acordului privind schimbarea numelui Macedoniei pâna vineri, din cauza numarului mare de persoane care vor sa își exprime parerea cu privire la aceasta înțelegere, relateaza site-ul agenției Dpa, citat de Mediafax. Dezbaterea…

- Parlamentul grec a decis joi sa amane ratificarea acordului privind schimbarea numelui Macedoniei pana vineri, din cauza numarului mare de persoane care vor sa isi exprime parerea cu privire la aceasta intelegere, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- ''Nu este niciun secret ca Rusia se opune Acordului Prespa (referitor la solutionarea diferendului dintre Skopje si Atena asupra numelui 'Macedonia') si nimeni nu se indoieste de faptul ca (Rusia) va face tot ce-i sta in putere pentru a-si pune propriile interese mai presus decat cele ale Macedoniei…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO, informeaza marti dpa preluata de Agerpres. Votul pentru schimbarea…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO, informeaza marti dpa. Votul pentru schimbarea numelui fostei republici…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO. Votul pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave în…

- Votul pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave in Republica Macedonia de Nord a avut loc luni noapte, 67 de deputati au votat pentru, 23 impotriva si patru s-au abtinut. O majoritate simpla a fost suficienta in aceasta etapa preliminara, dar o majoritate de doua treimi din cei 120 de…

- Justitia macedoneana a emis luni un mandat de arestare pe numele fostului premier (48 de ani), care nu s-a prezentat la inchisoare, dupa ce a fost condamnat la doi ani de detentie pentru abuz de putere. Dar politia l-a cautat in zadar. 'In cursul ultimelor zile am primit numeroase amenintari…