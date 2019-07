Grecia nu-şi va îndeplini anul acesta ţinta privind excedentul bugetar primar 'Economia continua sa se confrunte cu provocari semnificative, in special din cauza indelungatei perioade de criza. Printre provocari se afla nivelul ridicat al creditelor neperformante (NPL), datoria ridicata. Sustenabilitatea datoriei s-a imbunatatit dupa masurile aprobate de Eurogrup anul trecut', se arata in documentul BoG. De asemenea, apreciaza Banca Centrala a Greciei, mentinerea unui excedent bugetar primar ridicat pentru o perioada extinsa, in special cand este insotita de un nivel ridicat al impozitarii si reduceri ale investitiilor publice, reprezinta de asemenea o provocare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea pierderilor cauzate de razboi la cel putin 290 miliarde de euro (328 de miliarde de dolari).Atena anuntase la sfarsitul lui aprilie ca va trimite o nota verbala, considerata mai putin formala decat corespondenta diplomatica scrisa…

- Membri ai gruparii anarhiste Rubicon, activa in Grecia in ultimii ani, au aruncat miercuri cu vopsea asupra resedintei ambasadorului american la Atena, in sustinerea unui militant de extrema stanga aflat in detentie pentru asasinat, informeaza AFP. "M-am trezit in aceasta dimineata cu…

- PAOK a castigat primul titlu dupa 34 de ani in urma unui sezon terminat fara infrangere in campionatul Greciei. In ultimul act al Cupei, PAOK a invins-o pe rivala AEK Atena dupa golul din prelungirile primei reprize reusit de Akpom. Aceleasi echipe s-au intalnit si anul trecut in finala,…

- Grecia vrea sa plateasca aproximativ 3,7 miliarde de euro din creditul primit de la FMI. ESM va trebui sa achite aceeasi suma conform conditiilor incluse in pachetul de asistenta financiara, dar are posibilitatea sa renunte la acest drept.Pana in 2024, Grecia trebuie sa achite in total…

- Peste 33 de milioane de persoane au vizitat Grecia, in cursul anului 2018, in crestere cu 9,7% fata de anul precedent, arata datele finale publicate de Banca Centrala a Greciei, citate de publicatia Greek Reporter, informeaza AGERPRES . Conform statisticii oficiale, anul trecut, veniturile generate…

- Circa 2.000 de migranti încearca sâmbata, pentru a treia zi consecutiv, sa se îndrepte dinspre orasul grec Salonic catre frontiera cu Macedonia de Nord, de unde sa-si continue drumul catre Europa Centrala si de Vest, relateaza agentia dpa, citata de Agerpres. Migrantii au petrecut…

- Migrantii au petrecut noaptea in corturi instalate in jurul unei tabere de refugiati langa localitatea Diavata, la nord-vest de Salonic, de unde intentioneaza sa porneasca intr-un mars catre granita. Conform presei locale, politia greaca a reusit deocamdata sa opreasca marsul, dar au avut loc confruntari…

- Ministrii de Finante din zona euro au anuntat vineri la reuniunea Eurogrup de la Bucuresti acordarea unei transe de aproape un miliard de euro Greciei, ca parte a programului de monitorizare a reformelor dupa incheierea programului de asistenta financiara, transmite Reuters. Atena poate accesa banii…