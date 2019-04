Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii au petrecut noaptea in corturi instalate in jurul unei tabere de refugiati langa localitatea Diavata, la nord-vest de Salonic, de unde intentioneaza sa porneasca intr-un mars catre granita. Conform presei locale, politia greaca a reusit deocamdata sa opreasca marsul, dar au avut loc confruntari…

- Sute de migranti si refugiati s-au adunat pe un camp din apropierea frontierei de nord a Greciei, iar guvernul de la Atena i-a amenintat vineri cu sanctiuni daca nu se intorc in tabere, relateaza Reuters. Grupuri mici de adulti si copii s-au adunat joi langa tabara de migranti de la Diavata, in apropierea…

- Circulatia rutiera pe teritoriul Ungariei este restrictionata vineri, pana la ora 23:00, pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata mai mare de 7,5 tone, a anuntat Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Agerpres. Restrictia se va aplica si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13 martie, un cod portocaliu de furtuni puternice si ploi insotite de descarcari electrice, potrivit…

- Autoritațile din Grecia au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea care s-a adunat din nou pentru a protesta în fața Parlamentului de la Atena, pe fondul acordului privind schimbarea numelui Macedoniei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Mai multe persoane au…

- Mii de oameni s-au adunat in fața parlamentului Grecia, situat in centrul Atenei, duminica, pentru a protesta fața de noul nume al țarii vecine Macedonia. Protestul a fost organizat, iar sute de autocare din toata țara, in special din nordul Greciei, au venit duminica, aducand mii de manifestanți in…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia…

- Frontul atmosferic rece, supranumit "Telemachos", si-a facut simtita prezenta in Grecia incepand de luni seara si urmeaza altor doua fenomene similare care au afectat aceasta tara de la inceputul anului. Politia a suspendat traficul pe drumurile regionale din suburbiile Atenei si a interzis…