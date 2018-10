Grecia: Malurile unui lac, acoperite de o pânză de păianjen gigantică Malurile lacului Vistonida din nordul Greciei sunt acoperite, de mai multe zile, de o panza de paianjen gigantica, tesuta de mii de mici arahnide, informeaza joi AFP.



Invaluind tufisurile, arbustii si gardurile care inconjoara lacul, panza are o lungime de peste 1.000 de metri.



Potrivit expertilor, ineditul fenomen este o consecinta a inmultirii in aceasta vara, din cauza temperaturilor ridicate, a tantarilor si musculitelor cu care se hranesc paianjenii.



"Conditiile meteo sunt ideale pentru inmultirea paianjenilor", cu o "o atare abundenta de hrana (...) s-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

