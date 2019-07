Grecia - Mai multe sate au fost evacuate din cauza unor incendii de vegetaţie Alte doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra. Cele mai recente incendii de vegetatie au izbucnit la cateva ore dupa ce un alt incendiu major a determinat mobilizarea a peste o suta de pompieri si evacuarea unui alt sat. Pompierii au reusit sa limiteze propagarea incendiului initial, care a mistuit suprafete impadurite si zone agricole, insa terenul accidentat si temperaturile ridicate au zadarnicit eforturile de stingere a flacarilor. Potrivit departamentului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

