Grecia lovită de incendii. 50 de zone afectate de flăcări Peste 450 de pompieri si 23 de avioane au fost mobilizate in intreaga tara pentru combaterea acestor incendii care au facut ravagii mai ales pe insula Elafonissos si in jurul localitatii Marathon din apropiere de Atena. Un camping si un hotel au de pe insula Elafonissos, precum si o colonie de vacanta din apropiere de Marathon fost evacuate, a subliniat agentia oficiala de presa ANA. Marathon se gaseste la mica distanta de statiunea balneara Mati, unde 102 persoane au pierit in 2018 in cel mai ucigas incediu produs in pana acum in Grecia. Se estimeaza ca duminica temperatura va urca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

