Stiri pe aceeasi tema

- Atat in Romania, cat si in restul lumii, temperaturile au crescut drastic in ultimele decenii, trecand din ce in ce mai multe ori de limita suportata de corpul uman, mai exact 32 grade Celsius, in principal din cauza modificarilor climatice provocate de om. In prezent, in Bucuresti se…

- Autoritațile au decis amanarea cu o saptamana a cursurilor primare și secundare, din cauza vremii. Se anunța canicula, se pare ca temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade Celsius. Potrivit programei, școala ar fi trebuit sa inceapa pe 27 august, insa avand in vedere temperaturile extrem de ridicate…

- Compania de electricitate EDF a oprit sambata patru reactoare din trei centrale nucleare din Franta, din cauza unui val de canicula care a incalzit apa din raurile Ron si Rin, din care cele trei centrale isi preiau apa pentru racire, relateaza Reuters si Le Monde. Compania de electricitate…

- Avertizare de canicula: temperaturi de peste 40 de grade Celsius in Spania Foto: pixabay.com. Autoritatile spaniole au emis pentru vineri, 3 august, o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia, unde vor fi temperaturi de peste 40 de grade Celsius, potrivit unui comunicat…

- Autoritatile din peninsula iberica au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia – Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla – unde vor fi inregistrate peste 40 de grade Celsius. Temperaturile caniculare sunt cauza incendiilor de padure care acum ...

- Autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea spaniola Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla), unde vor fi inregistrate peste 40 de grade Celsius, potrivit unei avertizari emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Rudele victimelor incendiului din Grecia au dat in judecata statul elen acuzand autoritațile de omucidere din culpa și vatamare corporala. Familia care a deschis procesul sunt rude cu un barbat și o femeie care au murit saptamana trecuta in incendiul care a devastat satul Mati de langa Atena. Procesul…

- Un val de caldura intensa a provocat decesul a cel putin 14 persoane in Japonia, pe durata weekendului prelungit, a relatat marti presa locala, temperaturile ridicate impiedicand redresarea zonelor afectate de inundatiile care au ucis peste 200 de persoane saptamana trecuta, relateaza Reuters.…