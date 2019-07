Premierul grec Alexis Tsipras le-a cerut vineri seara concetatenilor sai sa vina la vot in cadrul unui miting de la Atena, cu doua zile inainte de alegerile legislative pe care, potrivit sondajelor, are sanse mari sa le piarda, relateaza AFP preluat de Agerpres.

"Nimeni nu trebuie sa lipseasca la apelul urnelor, nimeni nu trebuie sa rateze aceasta lupta", a spus Alexis Tsipras in piata Syntagma, in fata parlamentului grec. "Duminica, mergeti sa votati si aduceti cu voi un prieten, un indecis", a adaugat el.

Vezi și: Dacia a ingenuncheat piața auto din Marea Britanie: Producatorul…