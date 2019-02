Grecia, inundații. Patru persoane dispărute în Creta O femeie a apelat brigada de pompieri dupa ce masina in care se afla alaturi de sotul ei a fost luata de apele umflate ale raului Geropotamos, la periferia localitatii Rethymno, situata in nordul insulei. Ea se numara printre cele patru persoane date disparute, alaturi de parintii sai si de sot. Pompierii au intervenit sambata pentru a salva o alta femeie aflata intr-o situatie similara. Insula a fost grav afectata de front atmosferic rece, care s-a abatut incepand de saptamana trecuta asupra Greciei, potrivit autoritatilor locale. Navele au fost oprite la tarm pana sambata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

