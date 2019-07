Grecia interzice importurile de carne de porc din Bulgaria din cauza epidemiei de pestă porcină africană Autoritatile bulgare au detectat pana acum 21 de focare de pesta porcina africana, la porcii crescuti in gospodarii sau in ferme. Peste 50.000 de porci au fost sacrificati luna aceasta, iar pretul carnii de porc a crescut semnificativ.



Controalele la granita dintre Grecia si Bulgaria vor fi intensificate iar bagajele tuturor vizitatorilor vor fi verificate pentru a se interzice transportarea produselor din carne, a declarat Taneva.



In trei districte din Bulgaria - Plevna, Razgrad si Ruse - este stare de urgenta din cauza pestei porcine africane.



