Grecia incep sa-si poata misca din nou banii cu mai multa lejeritate, dupa ani intregi de restrictii

Grecia a anuntat joi ca a renuntat la restrictii in domeniul retragerii de numerar si a miscarii capitalului in interiorul tarii, informeaza publicatia Kathimerini.



Ministerul de Finante a precizat ca decizia va intra in vigoare in data de 1 octombrie.



Ca parte a masurilor de atenuare a restrictiilor asupra miscarilor de capital impuse in urma cu trei ani, grecii care se afla in afara tarii vor putea retrage de la bancile de peste hotare pana la 5.000 euro, de la 3.000 euro in prezent.



De asemenea, plafonul pentru sumele in valuta care pot fi transferate din Grecia…