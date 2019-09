Un incendiu de proportii a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi in apropierea statiunii Nea Makri, la nord de Atena, conducand la o ''mobilizare importanta'' a pompierilor pentru a proteja locuintele din zona, inainte ca flacarile sa-si schimbe directia catre zonele forestiere, a informat agentia elena ANA, relateaza AFP.



"Exista o mobilizare enorma a tuturor fortelor. Cred ca situatia nu se va inrautati", a declarat ministrul de interne, Takis Theodorikakos, care s-a deplasat la fata locului.



Incendiul este acum sub control, insa situatia ramane periculoasa,…