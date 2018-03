Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce PAOK Salonic a fost iertata de o depunctare, oficialii echipei au avut un comportament jalnic. Aproape sigur, de aceasta data, PAOK va primi niste sanctiuni din care nu-si va mai reveni in lupta pentru titlu.

- Scene incredibile s-au petrecut, duminica seara, in Grecia. Suparat pe arbitru, patronul celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis, a patruns pe teren dupa ce golul lui Varela a fost anulat. Garzile sale de corp l-au oprit pe finatatorul lui PAOK, in momentul in care acesta a luat-o la fuga spre o persoana…

- Meciul a fost intreurpt in minutul 90+1. Varela a inscris cu capul, in urma unei faze in care un coechipier, aflat in ofsaid, a influențat lovitura de cap a lui Varela. Arbitrul a validat inițial golul fostului stelist, dar tușierul i-a semnalizat "centralului" ca golul nu e regulamentar! Meciul…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara un derby vital in economia luptei la titlu. PAOK primește vizita lui AEK Atena, ocupanta primului loc din Grecia. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro. ...

- Comisia de Apel a Federatiei Elene de Fotbal a decis ca PAOK Salonic va primi inapoi cele trei puncte care i-au fost luate prin prima decizie ca urmare a incidentelor de la meciul cu Olympiacos. De asemenea, PAOK Salonic nu va mai juca fara spectatori, asa ca fanii au luat cu asalt casele de bilete…

- Comisia a mentinut insa pierderea meciului cu Olympiacos la masa verde si amenda de 30.000 de euro. PAOK anunta ca va contesta si aceasta decizie. Dupa hotararea Comisiei de apel, PAOK urca pe locul 2, cu 52 de puncte, dupa 24 de etape. AEK e lider, cu 54, iar Olympiacos este pe locul 3, cu 50 de puncte.…

- Aproximativ 40 de suporteri ai formatiei PAOK Salonic, antrenata de romanul Razvan Lucescu, nemultumiti de penalizarea cu trei puncte a echipei lor, au invadat marti sediul unui post de televiziune de stat din Grecia si au obligat un reporter sportiv sa citeasca, timp de cinci minute, mesajul lor,…

- Comisia de disciplina a ligii de fotbal din Grecia a decis, ieri, depunctarea si amendarea echipei lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, ca urmare a incidentelor care au dus la nedisputarea meciului cu Olympiakos. In plus, liga a hotarat ca Olympiakos sa fie declarata castigatoarea cu 3-0 a partidei de…

- Gruparea PAOK Salonic va contesta sanctiunile decise luni de Comisia de Disciplina a ligii din Grecia ca urmare a incidentele care au dus la nedisputarea partidei cu Olympiacos. Potrivit novasports.gr, presedintele clubului, Ivan Savvidis, care urma sa faca o deplasare in afara Greciei, si-a schimbat…

- PAOK Salonic și-a aflat pedeapsa, in urma incidentelor care au dus la anularea derby-ului cu Olympiacos Pireu, de duminica trecuta. Verdictul Comisiei de Disciplina din Grecia a fost drastic: echipa antrenata de Razvan Lucescu a pierdut meciul cu 0-3 la masa verde, a fost penalizata…

- De asemenea, Comisia de Disciplina a Ligii Profesioniste din Grecia a amendat clubul din nordul Greciei cu 30.000, iar PAOK va trebui sa joace doua meciuri pe teren propriu fara spectatori. PAOK are dreptul sa faca apel la decizia de luni. Comisia care a analizat cazul a considerat ca PAOK Salonic,…

- Vesti groaznice pentru PAOK Salonic! Acum doua saptamani, echipa pregatita de Razvan Lucescu era pe locul 1 si favorita la titlu, la sase puncte de campioana Olympiakos. Astazi, ea a cazut pe locul 3 in clasament.

- Problemele pentru PAOK Salonic continua dupa scandalul de la meciul cu Olympiakos Pireu, care a dus la anularea derbyului. Echipa lui Razvan Lucescu a aflat azi decizia: a pierdut 0-3 cu marea rivala, a fost depunctata cu 3 puncte și a primit doua meciuri acasa cu porțile inchise pentru fani. PAOK Salonic…

- Golul lui AEK a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21. In urma acestui rezultat, AEK Atena a urcat pe locul I in clasament, cu 54 de puncte. Fostul lider, PAOK Salonic, a coborat pe locul 2, cu 52 de puncte. Echipa antrenata de Razvan Lucescu a fost invinsa, tot duminica, in deplasare,…

- Ecoul celor intamplate in derby-ul PAOK - Olympiakos e puternic in Grecia si, in asteptarea unei decizii din partea federatiei, care ar trebui sa vina luni, evenimentele sunt, inca, intoarse pe toate fetele. La fix o saptamana de la momentul in care Oscar Garcia, antrenorul lui Olympiakos, ajungea la…

- Formatia AEK Atena este noul lider al campionatului din Grecia, dupa ce a castigat, duminica, partida disputata pe teren propriu, cu Panionios, cu scorul de 1-0 (1-0), in etapa a XXIV-a.Golul a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Meciul dintre Asteras Tripolis și PAOK Salonic, scor 3-2, s-a lasat cu incidente la final, dar și la conferința de presa a lui Razvan Lucescu, unde romanul a fost amenințat. Un necunoscut a intrat in sala de conferințe in timp ce Razvan Lucescu vorbea și l-a amenințat pe antrenorul lui PAOK. ...

- Partida dintre echipa lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, si formatia Asteras Tripolis a fost marcata, duminica, dupa fluierul final, de violente pe teren in care au fost implicati mai multi jucatori si oficiali. Jucatorii si oficialii s-au incaierat dupa meci. Ravan Lucescu a fost implicat in incidente,…

- PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, a pierdut dramatic meciul de pe terenul lui Asteras Tripolis, scor 2-3. PAOK a egalat la doi in minutul 7 al prelungirilor, dar a pierdut la ultima faza! Asteras a deschis scorul in minutul 18 prin Georgios Kyriakopulos, dar Djalma Campos a egalat in minutul…

- Lupta pentru titlul de campioana a Greciei se da, in aceste zile, in birourile forurilor fotbalistice. Partida dintre PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, si Olympiakos Pireu nu s-a disputat dupa ce oaspetii au parasit terenul inainte de start. Antrenorul lui Olympiakos a acuzat faptul…

- PAOK Salonic a castigat ultimul titlu in sezonul 1984-1985, adica acum 33 de ani. Duminica, echipa lui Razvan Lucescu ar fi putut face inca un pas mare spre repetarea acestei performante, insa ceea ce ar fi trebuit sa fie o sarbatoare s-a transformat intr-un cosmar.

- Razvan Lucescu simte cum ii poate scapa titlul din maini in Grecia. Gravele incidente de la Salonic, care au dus aseara la suspendarea derbyului cu Olympiakos, cu riscul eșecului la "masa verde" și a penalizarii cu 3 puncte, l-au afectat teribil pe antrenorul lui PAOK. ...

- Meciul pe care echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK, urma sa-l dispute, duminica, pe teren propriu, cu Olympiacos Pireu, nu se va mai disputa in urma incidentelor care au avut loc la Salonic, informeaza presa elena.Federatia elena de fotbal va decide daca meciul se va juca la o alta data…

- Antrenorul formatie Olympiacos Pireu, spaniolul Oscar Garcia, a fost lovit de un obiect din tribune (foto), o rola de hartie dupa unele surse din presa elena, inaintea meciului de duminica, de la Salonic, cu formatia antrenata de Razvan Lucescu, PAOK, din etapa a 23-a a campionatului de fotbal din…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, disputa in aceasta seara derby-ul de foc al Greciei cu Olympiakos Pireu. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. livede la 18:30, PAOK Salonic - Olympiakos PireuClick AICI pentru liveTEXT Meciul e extrem de important in contextul…

- Fanii lui PAOK Salonic au luat cu asalt casele de bilete inaintea derby-ului cu Olympiakos. Partida se joaca duminica, de la ora 19:30. PAOK Salonic este aproape de a caștiga al 3-lea titlu de campioana din istorie. Formația antrenata de Razvan Lucescu este lider in Grecia cu un avans de doua puncte…

- AEK Atena s-a apropiat la doua puncte de PAOK Salonic. Vlad Morar, gol pentru Panetolikos. Meciul AEK Atena – Xanthi Skoda, disputat duminica, s-a terminat cu scorul de 4-0. Au marcat Ognjen Vranjes (5, 19, 33) și Anastasios Bakesetas (44). Dupa 22 de etape, AEK Atena are 50 de puncte. Lider este PAOK,…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62), anunța News.ro. PAOK Salonic este lider in clasament,…

- PAOK Salonic merge "ceas" in Grecia și a reușit azi cea de-a 15-a victorie consecutiva in toate competițiile. Azi, formația lui Razvan Lucescu a invins-o pe Lamia, ocupanta locului 13, scor 2-0. Pekas și Mauricio au marcat pentru PAOK. Formația romanului conduce clasamentul, avand 52 de puncte, cu 5…

- Inca o victorie pentru PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, in campionatul Greciei. Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Lamia. Golurile au fost marcate de Pelkas (56) si Mauricio (62). PAOK Salonic este…

- Araujo, de la AEK Atena, a oferit ratarea inceputului de an! N-a putut marca de la 1 metru de poarta goala! Campionatul Greciei ofera o lupta pasionanta pentru titlu intre PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu, și AEK Atena, echipa inviata din propria cenușa, care in urma cu puțini…

- Presa italiana nu e straina de situația FCSB-ului, care a pierdut dreptul de a folosi numele și marca Steaua in detrimentul echipei Armatei. Dat afara de MM Stoica de la Steaua, Gabi Safta, corespondentul roman de la Gazzetta dello Sport, semneaza in ediția tiparita de miercuri a cotidianului o corespondența…

- Razvan Lucescu e lider in Grecia, cu PAOK Salonic, iar Mircea Lucescu ii prevede un viitor de senzație fiului sau. Antrenorul de 48 de ani s-a aflat in negocieri cu Crotone, insa "Il Luce" spune ca Razvan va antrena in viitor in Serie A. "Razvan este primul in clasament, se descurca foarte bine. Putea…

- PAOK Salonic castigase si prima mansa, de pe teren propriu, cu scorul de 2-0. In mansa retur, Yevgeniy Shakhov (30'), Jose Canas (67') si Efthymios Koulouris (79') au marcat golurile lui PAOK, in timp ce pentru gazde a punctat Theodoros Vasilakakis, in minutul 54.Formatia lui Razvan Lucescu…

- Razvan Lucescu (48 de ani) traverseaza o perioada de excepție in cariera de antrenor. Cu tehnicianul roman la conducere, PAOK a ajuns la 12 victorii consecutive si s-a distantat in fruntea clasamentului din prima liga elena. In ultima etapa disputata in campionat, formatia din Salonic a trecut, in deplasare,…

- PAOK Salonic a invins in deplasarea de la PAS Giannina, scor 3-1, și va ramane lider in Grecia și la finalul acestei etape. Echipa pregatita de Razvan Lucescu a pornit ca din tun, rezolvand partida inca din prima parte. Pelkas a deschis scorul in minutul 9 al partidei, iar Prijovic, cu o "dubla" in…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, FC Giannina, in etapa a 20-a a campionatului Greciei. A fost al optulea succes consecutiv obtinut de PAOK, care isi consolideaza pozitia de lider in Superliga Greciei.

- Razvan Lucescu a urcat pe primul loc in Grecia cu un gol marcat din penalty, in minutul 87. Echipa de fotbal PAOK Salonic, formația fostului selecționer al Romaniei, a caștigat astazi, in deplasare, 1-0 cu Panaitolikos (locul 12 din 16). A decis reușita lui Aleksandar Prijovic, de la punctul cu var,…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, a invins in deplasarea de la Panetolikos, scor 1-0, și a trecut pe prima poziție a clasamentului din Grecia. Prima repriza a fost una echilibrata, formația lui Razvan Lucescu reușind sa traga o singura data pe spațiul porții adverse.Partea secunda…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Atromitos Atena, in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.Golurile au fost marcate de Pelkas ’19 si Sahov ’86, anunța News.ro. Partida retur este programata…

- Incredibil, dar adevarat! Desi si-a prelungit recent contractul cu Napoli, Vlad Chiriches (28 de ani) ar putea pleca de la echipa care ocupa primul loc in Serie A. Capitanul nationalei noastre este dorit in Grecia, de Olympiacos, formatie care lupta pentru titlu cu PAOK Salonic, trupa antrenata de Razvan…

- PAOK Salonic a trecut pe primul loc in Grecia. Un fost jucator de la CFR Cluj l-a ajutat. PAOK Salonic a trecut acasa de Apollon Smirnis, scor 2-0. Au punctat Robert Mak (27), fostul jucator al lui Zenit St. Petersburg din perioada Mircea Lucescu, și Emmanuel Kone (autogol – 45). Ivorianul de 31 de…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, s-a impus azi pe teren propriu cu Smyrnis, 3-0, și a urcat temporar pe primul loc in Grecia. Golurile lui PAOK au fost reușite de atacantul slovac Robert Mak, in minutul27, in timp Emmanuel Kone, fostul mijlocaș al lui CFR Cluj și Internațional Curtea…

- Atacantul Claudiu Keșeru, 31 de ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Ludogoreț. Dorit de mai multe echipe din Turcia, Keșeru este in negocieri avansate cu PAOK Salonic, acolo unde este dorit cu insistența de Razvan Lucescu. PAOK trece printr-un moment excelent. Este pe trei in Grecia, cu 37 de…

- Razvan Lucescu face minuni in Grecia. PAOK Salonic a obtinut a opta victorie consecutiva, in toate competitiile, duminica, 3-0 pe terenul celor de la Kerkyra, si a urcat pe primul loc in clasament, cel putin pentru o zi. PAOK are 37 de puncte dupa 17 etape, doua puncte in plus fata de Olympiacos, care…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins pe teren propriu Levadiakos, scor 5-0, in ultima etapa din Grecia și este pe primul loc in campionat. PAOK a ajuns la o serie de 8 meciuri fara infrangere in toate competițiile, perioada in care a inregistrat un singur egal, 2-2 in deplasarea…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Levadiakos, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Leo Matos ’18, Djalma ’48, ’59 si Prijovic ’57, ’89 (penalti), anunța News.ro.…

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Razvan Lucescu a obtinut a treia victorie consecutiva in campionat cu PAOK Salonic. E pe locul trei in Grecia la jumatatea sezonului, la un punct de liderul Olympiakos si la egalitate cu AEK Atena.

- PAOK Salonic a reușit sa caștige meciul cu Platanias, ultima clasata din Grecia, scor 1-0. Adversara de azi a lui PAOK are doar 6 puncte in 15 meciuri. Stelios Malezas, fundaș de 32 de ani, a inscris unicul gol al meciului, in minutul 56. A semnat a 11-a infrangere consecutiva a lui Platanias, care…