- Politia elena a anuntat ca a folosit miercuri gaze lacrimogene pentru a linisti un protest violent al migrantilor intr-o tabara supraaglomerata de pe insula Lesbos, relateaza dpa. In jur de 50 de tineri migranti au declansat protestul, cerand sa fie transferati din tabara de refugiati Moria in Grecia…

- Noul guvern grec condus de conservatorul Kyriakos Mitsotakis a facut sambata primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea…

- Noul prim-ministru grec, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, aflat joi intr-o vizita la Paris, le-a adresat un apel investitorilor francezi sa "profite de oportunitatile" oferite de Grecia odata cu instalarea guvernului sau, relateaza AFP. "Lansez un apel catre companiile franceze sa participe…

- Peste 1.000 de turiști au ramas blocați pe insula greceasca Samothraki inca de saptamana trecuta din cauza problemelor cu serviciile de feribot. Navele au fost depașite de vanturile puternice care afecteaza nordul Marii Egee, scriu jurnaliștii de la dailysabah.com. Mai mult, serviciile de…

- Pentru prima data din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee a depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, scrie Agerpres, citând dpa. În aprilie,…

- Pentru prima oara din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee au depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, transmite dpa. In aprilie, numarul celor care…

- Un barbat inarmat a deschis focul miercuri asupra unor angajati ai Consulatului General al Turciei, intr-un restaurant, intr-un cartier foarte frecventat la Erbil, capitala Kurdistanului irakan, potrivit unui ofiter de politie.Viceconsulul turc si un civil au fost ucisi pe loc. Un al treilea…

- Jandarmeria turca a interceptat in ultimele doua zile 777 de migranti care incercau sa treaca frontiera spre tari din Uniunea Europeana, transmite marti dpa, preluand o stire Anadolu. Migrantii -...