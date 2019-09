Grecia: Guvernul pregăteşte o nouă lege privind dreptul de azil Guvernul elen pregateste o noua lege privind dreptul de azil, pentru a gestiona mai bine situatia zecilor de mii de migranti aflati deja pe teritoriul tarii si a celor care continua sa soseasca cu sutele, a anuntat duminica ministrul de stat George Gerapetritis, transmite AFP. 'Consiliul de ministri de luni va discuta un proiect de lege propus de Ministerul Protectiei Cetateanului, care va moderniza, in acord cu criteriile europene, procedura referitoare la dreptul de azil', a declarat Gerapetritis la postul Skai TV. Ministrul a insistat pe necesitatea ca migrantii sa fie primiti in centre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

