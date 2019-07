Guvernul condus de noul premier grec Kyriakos Mitsotakis a depus juramantul marti, dupa victoria categorica a conservatorilor in alegeri, printr-o ceremonie protocolara punctata de imnuri religioase in aceasta tara in care separarea intre Biserica si Stat este inexistenta, comenteaza AFP. Noul premier conservator, care depusese el insusi juramantul in ajun, a promis sa inceapa munca imediat pentru a ridica economia greceasca afectata grav de criza care dureaza de un deceniu. Insotiti la palatul prezidential de sotiile si copiii lor, cei 51 de membri ai noului guvern au depus juramantul pe Biblie,…