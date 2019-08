Grecia elimină toate restricţiile asupra mişcărilor de capital 'Incepand de astazi restrictiile asupra miscarilor de capital tin de domeniul trecutului', a spus Kyriakos Mitsotakis in Parlament. 'Dupa 50 de luni, restrictiile asupra miscarilor de capital sunt abolite', a mai spus Mitsotakis, adaugand ca un nou ciclu de optimism incepe pentru Grecia. La randul sau, ministrul grec de Finante, Christos Staikouras, i-a informat pe parlamentari ca va prezenta un act legislativ privind eliminarea restrictiilor incepand cu data de 1 septembrie. Potrivit unor informatii aparute in mass media din Grecia, decizia ar fi fost luata dupa ce zilele trecute Christos… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

