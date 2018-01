Grecia doreste ca in 2018 sa fie solutionata disputa in privinta numelui Macedoniei

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey."S-a…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pentru data de 14 decembrie 2017 au fost anunțate urmatoarele greve:1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore și, ca urmare, vapoarele vor…

- Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan a ajunsjoi in Grecia pentru o vizita oficiala de doua zile. Calatoria lui Erdogan are rolul de a imbunatati relatiile dintre cele doua tari, insa poate scoate la iveala conflicte vechi, conform Reuters. Erdogan trebuia sa se intalneasca cu presedintele Prokopis…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Pachetul din Atena a inceput miercuri urmarirea penala pentru 'actiuni teroriste' impotriva celor noua cetateni turci arestati cu o zi in urma in capitala si suspectati de apartenenta la o grupare de extrema stanga, DHKP-C, plasata pe lista 'organizatiilor teroriste' de catre Turcia, Uniunea Europeana…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marti, cand parlamentarii i-au reprosat ca nu le-a pus la dispozitie in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al iesirii Marii Britanii din Uniunea…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeana, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Exista mai multa disponibilitate…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse. Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Suedia s-a pronunțat miercuri pentru accelerarea negocierilor dintre Uniunea Europeana și Londra cu privire la ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, dar a ținut sa precizeze ca este nevoie de asumarea unor angajamente de catre britanici fața de celelalte state din UE, noteaza Reuters. …

- Guvernul de la Atena vrea ca legea islamica sharia sa nu mai fie aplicata in mod obligatoriu in randul minoritatii musulmane din nord-estul Greciei si pregateste modificarea legislatiei in acest sens.

- Octavian Constantin (40 ani), fiul unui celebru interlop din Ploiesti, in prezent in arest, a fost gasit decedat intr-un autoturism luat de viiturile care au facut ravagii in urma cu cinci zile in capitala Greciei. Rudele victimei sunt acum in Atena si se ocupa de repatrierea trupului barbatului.

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Atromitos, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Greciei.Pentru PAOK au marcat Vierinha (45 - penalti) si Campos (71), iar pentru Atromitos a inscris Stroungis (22), anunța…

- Grecia se asteapta sa inregistreze un surplus bugetar peste asteptari in 2018, acesta urmand sa fie al treilea an consecutiv de depasire a tintei de surplus bugetar, o evolutie care ar putea ajuta la relaxarea masurilor de austeritate impuse populatiei, a declarat luni, pentru Reuters, un oficial guvernamental.…

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Modalitatea in care Uniunea Europeana a gestionat cele trei programe de asistența acordate Greciei in timpul crizei financiare a avut mai multe deficiențe majore, iar aceste programe și-au indeplinit doar parțial obiectivele, in condițiile in care creșterea economica ramane slaba, datoria a crescut,…

- Inundațiile catastrofale in capitala Greciei, Atena. Cel putin 15 oameni au murit in urma stihiei, iar autoritatile cred ca numarul victimelor ar putea creste, deoarece multe persoane sunt date disparute. Ploile abundente au provocat viituri si alunecari de teren masive.

- O persoana a decedat in orasul Nea Peramos, aflat la aproximativ 27 de kilometri vest de Atena,intr-un oras aflat in apropiere de capitala Greciei, Atena, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale din cursul noptii de marti spre miercuri, intemperiile afectand inclusiv drumurile din zona.…

- Croația s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia dupa ce a remizat in manșa retur disputata impotriva Greciei, scor 0-0. In tur, croații au caștigat cu 4-1. Dupa victoria categorica din meciul tur, Croația nu a mai forțat la Atena, intr-un meci care a avut un singur șut pe spațiul porții, la golul…

- Eurobank a anuntat vineri ca este aproape de finalizarea negocierilor cu Banca Transilvania privind vânzarea subsidiarelor sale din România, ceea ce va marca sfârsitul programului de restructurare a activitatilor externe ale grupului bancar elen, transmite Reuters. Eurobank…

- In aceasta seara se disputa primele doua meciuri din barajul pentru calificarea la Mondialul din 2018. Ambele partide vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport. Croația primește vizita Greciei, in timp ce Elveția joaca pe terenul Irlandei de Nord. Meciurile se disputa in sistem tur-retur.…

- Firma canadiana Eldorado Gold a anuntat, joi, ca ingheata investitiile la proiectul minei de aur din nordul tarii - Skouries - adoptand o atitudine dura in conflictul cu Executivul de la Atena, transmite Reuters.

- O majoritate record dintre britanici dezaproba prestatia premierului Theresa May in negocierea Brexitului si sunt tot mai sceptici ca situatia din Marea Britanie se va imbunatati dupa retragerea tarii din Uniunea Europeana, releva un sondaj de opinie citat marti de Reuters. Totusi, moralul britanicilor…

- iPhone X, modelul de top al celor de la Apple, impresioneaza in primele review-uri, iar acțiunile Apple au crescut puternic pe bursa, ajungand la maximul tuturor timpurilor. Apple are acum o capitalizare de 861 de miliarde de dolari, mai mult decat economiile Olandei ori Elveției, și peste economiile…

- Politia elena a anuntat, sambata, arestarea unei persoane, in cazul atacului cu scrisoare-capcana din luna mai de la Atena in care a fost ranit fostul premier Lucas Papademos, informeaza Reuters, citata de news.ro. "Politia a arestat un barbat de 29 de ani, in legatura cu pachetele suspecte. El a fost…

- Atromitos, formația la care evolueaza fostul dinamovist Azer Busuladzici, este noul lider din campionatul Greciei, dupa victoria neașteptata obținuta pe terenul lui AEK Atena, scor 1-0. In meciul in care Busuladzici a evoluat 86 de minute, unicul gol al partidei a venit in minutul 55, prin Dauda. Atromitos…

- Pe data de 28 octombrie, Republica Elena sarbatoreste cea de a doua Zi Nationala a Greciei.Aceasta, in amintirea diminetii zilei de 28 octombrie 1940, cand ambasadorul italian la Atena, Emmanuelle Grazzi, i a inmanat premierului grec Ioannis Metaxas un mesaj ultimativ din partea lui Mussolini. In acest…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat "foarte îngrijorata" în privinta situatiei statului de drept din Turcia si si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste aderarea la Uniunea Europeana,…

- Politiile europene nu pot impune o limita minima de inaltime candidatilor la recrutare, intrucat aceasta constituie o discriminare impotriva femeilor, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), respingand argumentele aduse de guvernul Greciei, transmite Reuters.Guvernul…

- "Dorim o extindere a relocarii unor refugiați care nu indeplinesc in prezent criteriile stricte" cerute, a declarat Yannis Mouzalas pentru presa de pe aeroportul din Atena. De o asemenea masura ar urma sa beneficieze și "cateva sute de minori neinsoțiți, indiferent de cetațenia lor: un minor este…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat indelung marti, primindu-l pe premierul elen Alexis Tsipras, lucrul "minunat" facut de Grecia pentru a depasi dificultatile economice si financiare, relateaza AFP."Avem incredere in Grecia", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata…

- Aeroportul Internațional Cluj va avea o noua destinatie regulata ce va fi operata de pe aeroport incepand cu sezonul de vara 2018: capitala Greciei, Atena. Zborurile vor fi operate in premiera de pe Aeroportul International Cluj si vor fi disponibile prin intermediul a 2 operatori aerieni low cost.…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au realizat 'mari pași inainte' in a cincea runda de negocieri privind condițiile 'divorțului' lor, a declarat joi negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, transmit AFP și Reuters. 'În aceasta saptamâna am lucrat într-un…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca negociatorii sunt foarte aproape sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta drepturilor cetatenilor expatriati - unul dintre principalele chestiuni care trebuie rezolvate inainte ca discutiile privind Brexit sa poata trece intr-o noua faza,…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a atras atentia ca Uniunea Europeana nu îsi poate dezvolta propriul sistem de aparare în afara Aliantei Nord-Atlantice. Alianta Nord-Atlantica are o abordare axata pe consolidarea apararii si pe dialog în relatia cu Rusia,…