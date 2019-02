Autoritatile elene au descoperit, marti, corpul neinsufletit al unui fermier in varsta de 61 de ani care fusese dat disparut pe insula Creta dupa mai multe zile reci, cu ploi torentiale si vijelii, a anuntat televiziunea de stat, citata de Reuters. Creta, cea mai sudica insula din Grecia si una dintre principalele sale atractii turistice, a fost cea mai afectata de furtunile care s-au abatut in ultimele zile asupra tarii, mai multe cai rutiere si cladiri fiind avariate. In imaginile difuzate la televizor s-a putut observa momentul in care un pod vechi de un secol care s-a prabusit ca urmare a…