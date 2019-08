Grecia: Cod roşu de risc de incendii de pădure Potentialul de incendii este deosebit de mare in Grecia centrala, in Peloponez si in regiunea Atenei, a declarat serviciul, anuntand 'cod rosu'. Meteorologii au prognozat temperaturi depasind 40 de grade Celsius pentru zilele urmatoare. Grecia se confrunta frecvent cu incendii de padure si tufisuri care se extind rapid prin vegetatia uscata din lipsa de precipitatii, in timp ce terenul dificil, muntos si vantul complica tinerea focului sub control. Incendiile sunt adesea provocate de oameni nepasatori. O tigara aprinsa aruncata, o scanteie dintr-un gratar sau arderea buruienilor - care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

