- Liderul Forțelor Democratice Siriene (SDF), formate in majoritate din combatanți kurzi, Mazloum Abdi, a anunțat miercuri seara ca organizația pe care o conduce a decis „inghețarea” ofensivei impotriva gruparii Stat Islamic, ca urmare a operațiunii Turciei din nordul Siriei, potrivit Le Figaro, anunța…

- Cel putin 15 persoane, dintre care 8 civili, au fost ucise miercuri in cursul ofensivei armatei turce asupra fortelor kurde din nord-estul Siriei, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH), transmite AFP. Doua din victime si-au pierdut viata in tirurile de…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP.''In aceasta dimineata,…

- Acordul prevede cresterea prezentei fortelor americane la baza aeriana si navala din Souda, pe insula Creta, la bazele aeriene Larisa si Stefanovikio, in centrul Greciei, precum si in portul Alexandroupolis, in nordul tarii, in apropierea granitei cu Turcia."Tarile noastre au fost intotdeauna…

- Politia si pompierii au fost chemati pentru a elibera persoane prinse in masini scufundate si pentru a se ocupa de copacii cazuti. Mai multe strazi din orasul port Salonic au fost inchise din cauza inundatiilor. Grindina care a cazut in centrul Greciei a provocat daune culturilor…

- Dupa ce in cursul zilei de joi in numai o ora circa 500 de migranti au debarcat in insula Lesbos, guvernul de la Atena a decis sa accelereze implementarea planului sau privind migratia, inclus in programul cu care Mitsotakis a castigat alegerile anticipate desfasurate luna trecuta, informeaza Agerpres.In…