Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi functionari ai Consiliului Judetean Constanta s au adresat Sectiei contencios administrativ din cadrul Tribunalului Constanta, in vederea obtinerii in instanta a unor drepturi banesti. Acestia cer, potrivit Legii 188 1999, recalcularea salariului de baza pentru perioada 09.04.2015 31.07.2016…

- Consiliul Judetean Suceava a donat 269 de manuale scolare pentru elevii Scolii in limba romana „Elena Rosetti-Cuza" din Atena, la rugamintea Asociatiei Femeilor Romance din Grecia, care patroneaza aceasta scoala. Presedintele asociatiei, Ana Maria Cuciureanu, ne-a declarat ca a ...

- "Este o analiza. (Legea pensiilor n.red.) este din 2 octombrie la Ministerul de Finante, se face o analiza, un calcul si probabil ca astazi o sa dam un aviz pe acest proiect de lege, pentru ca eventual joi sa avem pe masa ministrilor acest proiect de lege. Impactul pe legea aceasta ar incepe ceva…

- La sfarșitul primelor opt luni din acest an, deficitul bugetar a ajuns la 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din PIB, cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza (ultimii opt ani). Liberalul Marilen Pirtea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, spune ca incompetența Guvernului…

- Ministrul grec al apararii, nationalistul Panos Kammenos, opozant al acordului dintre Atena si Skopje privind numele Macedoniei, si-a exprimat duminica satisfactia in legatura cu slaba participare a macedonenilor la referendumului privind schimbarea numelui tarii lor, relateaza AFP. Paradoxalul…

- Situatia privind migratia in Grecia poate fi descrisa "oricum, mai putin drept una satisfacatoare", a declarat joi, inainte de a intreprinde o vizita la Atena, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, in timp ce mii de exilati din Turcia continua sa soseasca, izolati apoi in conditii sordide,…

- Liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a comentat, joi, rectificarea bugetara propusa de Guvern si a afirmat ca Executivul va lua bani din Trezorerie, ceea ce inseamna ca, in cazul unor situatii de criza, Guvernul va fi in incapacitate de plata. Ponta a mai anuntat ca Romania este tara din…

- Grecia avertizeaza Rusia ca nu tolereaza mituirea functionarilor publici, amestecul in treburile interne si in politica externa a statului. Mesajul taios vine dupa expulzarea a doi diplomati rusi si interzicerea accesului pentru alti doi, urmate de o decizie similara a Moscovei.